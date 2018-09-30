Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев с супругой 30 сентября посетили комплекс Тадж-Махал в Агре, сообщила пресс-служба главы государства.





Президент неспроста начал государственный визит в Индию с посещения этого исторического памятника. Сооружение, являющееся наследием династии Бабуридов, свидетельствует об общности истории узбекского и индийского народов, прочной основе для тесных двусторонних отношений, говорится в сообщении.





Основатель династии и империи Бабуридов Захириддин Мухаммад Бабур (1483−1530) и его потомки оставили после себя величественные мавзолеи, дворцы, крепости и города в Индии, под их покровительством здесь процветали торговля, наука, культура и архитектура.





Тадж-Махал был возведен по приказу потомка Бабура Шах-Джахана. Строительством этого масштабного комплекса, основанного на уникальных архитектурных решениях, занимались тысячи работников, его возведение заняло более 20 лет. Мавзолей и минареты облицованы белым мрамором.





Тадж-Махал считается одним из Новых семи чудес света. В 1983 году он был включен в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Исторический памятник привлекает к себе посетителей со всего мира. Ежегодно комплекс посещают почти 5 миллионов туристов.





В ходе посещения президентом Узбекистана мавзолея были прочитаны суры из Корана. В беседе с официальными лицами Индии Шавкат Мирзиёев отметил необходимость расширения туристического обмена между двумя странами.

Основные мероприятия визита состоятся в понедельник в Нью-Дели.