Компания «Узавтосаноат» сообщила об освобождении от должностей 10 руководящих сотрудников на заводе GM Uzbekistan в Асаке, сообщила пресс-служба предприятия.
В ходе рабочей поездки председателя «Узавтосаноат» Шавката Умурзакова в Асаку Андижанской области на заводе были выявлены серьезные ошибки и недостатки в работе ряда сотрудников производства.
Как отмечается в сообщении, «они долгое время пребывали на своих должностях, и их деятельность на протяжении многих лет вводила производство в стагнацию и убыток».
«Данные работники были уволены, а на их места назначены молодые и целеустремленные специалисты, которые разделяют и поддерживают новую концепцию развития отечественного автопрома, а также смогут провести соответствующую работу над ошибками своих предшественников», — говорится в заявлении.
Новые назначения
- Алишер Мираббасович Азимов — и. о. заместителя генерального директора по общим вопросам;
- Акрамжон Хошимжонович Тухтабоев — и. о. управляющего директора по производству;
- Козимжон Комилжонович Акбаров — и. о. директора дирекции коммунального обслуживания и капитального строительства;
- Дилшодбек Авазович Абдурахманов — и. о. директора дирекции инженерной продукции и качества поставщиков;
- Элёр Бахтиярович Туракулов — и. о. директора управление глобальных закупок;
- Алишер Мурадилович Мамадалиев — и. о. заместителя директора дирекции инженерной продукции и качества поставщиков;
- Анваржон Мамаджанович Мамаджанов — и. о. начальника отдела транспортных перевозок;
- Акмал Бойкобилович Муродов — и. о. управляющего делами;
- Шавкат Шухратович Шоназаров — и. о. начальника прессового цеха;
- Абдурахим Патахович Мусаев — и. о. советника генерального директора — руководителя централной отгрузочной площадки.
«Узавтосаноат» сообщает, что компания открыта к диалогу с талантливой молодежью, которая разделяет стремление компании развиваться и совершенствоваться, и готова внести свой вклад в отечественный автопром.
Ранее GM Uzbekistan расторгнул дилерское соглашение с компанией «Шахрихон-Авто Равон». Причинами послужили систематическое нарушение дилерским центром условий соглашения, отсутствие прозрачности в процессе реализации автомобилей GM Uzbekistan, коррупционная составляющая процесса работы, создание искусственного бронирования контрактов на поставку автомобилей, хранение автомобилей, пользующихся большим спросом, в «закрытых гаражах», отсутствие официального прайс-листа в открытом доступе, недостоверное информирование клиентов о наличии автомобилей для контрактации, неработающий колл-центр и несоответствие сотрудников стандартам сервиса и внешнего вида.
Компания напомнила, что при наличии случаев противоправных действий и вымогательства у покупателей в дилерских центрах, необходимо обращаться в колл-центр GM Uzbekistan по номеру: 71 141 77 77 или на короткий номер Генпрокуратуры Узбекистана 1007.