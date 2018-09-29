Компания «Узавтосаноат» сообщила об освобождении от должностей 10 руководящих сотрудников на заводе GM Uzbekistan в Асаке, сообщила пресс-служба предприятия.

В ходе рабочей поездки председателя «Узавтосаноат» Шавката Умурзакова в Асаку Андижанской области на заводе были выявлены серьезные ошибки и недостатки в работе ряда сотрудников производства.

Как отмечается в сообщении, «они долгое время пребывали на своих должностях, и их деятельность на протяжении многих лет вводила производство в стагнацию и убыток».

«Данные работники были уволены, а на их места назначены молодые и целеустремленные специалисты, которые разделяют и поддерживают новую концепцию развития отечественного автопрома, а также смогут провести соответствующую работу над ошибками своих предшественников», — говорится в заявлении.

Новые назначения

Алишер Мираббасович Азимов — и. о. заместителя генерального директора по общим вопросам; Акрамжон Хошимжонович Тухтабоев — и. о. управляющего директора по производству; Козимжон Комилжонович Акбаров — и. о. директора дирекции коммунального обслуживания и капитального строительства; Дилшодбек Авазович Абдурахманов — и. о. директора дирекции инженерной продукции и качества поставщиков; Элёр Бахтиярович Туракулов — и. о. директора управление глобальных закупок; Алишер Мурадилович Мамадалиев — и. о. заместителя директора дирекции инженерной продукции и качества поставщиков; Анваржон Мамаджанович Мамаджанов — и. о. начальника отдела транспортных перевозок; Акмал Бойкобилович Муродов — и. о. управляющего делами; Шавкат Шухратович Шоназаров — и. о. начальника прессового цеха; Абдурахим Патахович Мусаев — и. о. советника генерального директора — руководителя централной отгрузочной площадки.

«Узавтосаноат» сообщает, что компания открыта к диалогу с талантливой молодежью, которая разделяет стремление компании развиваться и совершенствоваться, и готова внести свой вклад в отечественный автопром.

Ранее GM Uzbekistan расторгнул дилерское соглашение с компанией «Шахрихон-Авто Равон». Причинами послужили систематическое нарушение дилерским центром условий соглашения, отсутствие прозрачности в процессе реализации автомобилей GM Uzbekistan, коррупционная составляющая процесса работы, создание искусственного бронирования контрактов на поставку автомобилей, хранение автомобилей, пользующихся большим спросом, в «закрытых гаражах», отсутствие официального прайс-листа в открытом доступе, недостоверное информирование клиентов о наличии автомобилей для контрактации, неработающий колл-центр и несоответствие сотрудников стандартам сервиса и внешнего вида.

Компания напомнила, что при наличии случаев противоправных действий и вымогательства у покупателей в дилерских центрах, необходимо обращаться в колл-центр GM Uzbekistan по номеру: 71 141 77 77 или на короткий номер Генпрокуратуры Узбекистана 1007.