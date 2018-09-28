«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет рецепты блюд, которые относятся к правильному питанию и здоровому образу жизни.

Арахисово-банановые батончики





Здоровый и вкусный перекус можно приготовить всего из трех ингредиентов, которые чаще всего есть дома. Запеченные батончики из бананов, овсяных хлопьев и арахисовой пасты получаются сытными, ароматными и не слишком сладкими. Приготовить их просто, а хранить можно до двух месяцев.

Свекольный хумус





Хумус — это соус ближневосточной кухни. который готовят из нута. В нем много белка, он сытный, полезный, а если добавить в него свеклу, еще и красивый. Хумус по этому рецепту можно есть с хлебом, подавать к основным блюдам или использовать как соус для свежих овощей.

Курица по-итальянски





Те, кто следят за фигурой и придерживаются правильного питания, знают — запеченные в духовке овощи и мясо куда полезнее, чем жареные или тушеные. Курица с овощами, запеченная в фольге, получается сочной и нежной, пропитанной овощным соком. Это отличное итальянское блюдо, которое понравится всей семье.

Яблочно-овсяные вафли





Вафли — прекрасное блюдо для завтрака. Их можно подавать с любимыми топпингами и свежими фруктами и ягодами. Этот рецепт поможет приготовить низкокалорийные вафли из овсяной муки и яблочного пюре. Запекать их лучше всего в духовке в силиконовой форме.

Морковно-томатный суп





Этот яркий суп отлично подходит для еще теплых осенних дней. Он нежный, пряный и низкокалорийный — в порции содержится 175 кКал. Подавать его можно с сухариками или просто так, он вкусен в любом виде. При желании его можно заморозить — так он будет храниться до месяца.

Морковный торт





Те, кто сидит на диете, часто думают, что сладости и десерты есть нельзя. Однако это не так, и морковный торт по этому рецепту — доказательство. Он получается сладким, ароматным, с шелковистым кремом. А самое главное — он не добавит лишних сантиметров на талии.

Овощные колечки





Для любителей похрустеть снэками перед телевизором — рецепт здорового перекуса. Хрустящие колечки из болгарского перца в корочке из сухарей и пармезана отлично сочетаются с кисловатым творожным соусом. Приготовить их совсем несложно, справятся даже начинающие кулинары.

Тыквенно-овсяные маффины





И еще один рецепт выпечки, которая обычно под запретом для всех тех, кто следит за весом. Легкие тыквенные маффины с овсяными хлопьями получаются вкусными, яркими, с пористым мякишем. Кстати, в одном маффине всего 82 кКал и совсем мало жиров.

Тушеная говядина с черносливом





Это блюдо порадует семью не только в будние дни, но и на праздники. Выглядит оно очень ярко, а его насыщенный вкус удовлетворит любого гурмана. Говядина, тушеная с пикантным черносливом, получается сочной и мягкой. В качестве гарнира к этому блюду можно подать простой отварной рис.

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