Компания LG заботится о своих клиентах и ставит потребителя на первое место, создавая технику, облегчающую жизнь человека и соответствующую всем его требованиям.

Стиральная машина LG с функцией пара является эргономичной, надежной и удобной для пользователя. Она имеет достаточно большую загрузку — 12 кг при стирке и 8 кг при сушке, что очень удобно для больших семей. Ей под силу также крупногабаритные вещи: одеяла, шторы, куртки или пуховики.





Стиральная машина LG не только отличается своими разнообразными функциями, но и обладает стильным дизайном. Удобный сенсорный LED-дисплей на основном барабане позволяет с легкостью и удобством управлять стиральной машиной. Также с помощью функции «Мой шаблон» на дисплее можно отобразить циклы, которые часто используются.





Функция пара TrueSteam

В процессе стирки горячий пар, смешиваясь с водой, мягко воздействует на ткань, полностью растворяет остатки моющих средств, удаляет бытовые источники аллергии и обезвреживает бактерии. Специальный паровой режим «Освежить» позволяет устранить впитавшийся запах и разгладить легкие складки без применения моющих средств и воды. Это очень удобно, если вещь не предназначена для частых стирок, но так хочется всегда выглядеть опрятно и свежо.





Технология Eco Hybrid

Для тех, кто вечно куда-то спешит и каждая секунда на счету, создана технология Eco Hybrid. Сушка горячим воздухом позволяет значительно экономить потребление воды и личное время.





Система прямого привода

Всем знакома ситуация, когда стиральная машина при сушке очень сильно шумит и вибрирует. От этого мотор легко изнашивается и не может отличиться долговечностью. В системе прямого привода мотор крепится напрямую к барабану, таким образом система прямого привода не имеет в своей конструкции легко изнашивающихся деталей. Это обеспечивает высокую надежность и долговечность работы мотора.





6 движений заботы

Стиральная машина LG не только заботится о своих потребителях, но и бережно относится к их вещам. В отличие от своих собратьев, барабан LG обладает широким набором вариантов вращения, максимально адаптированных к различным типам ткани и степени загрязнения белья.

Минимальный уровень шума

Система прямого привода не имеет в своей конструкции щеток и ремня, поэтому в процессе работы создает гораздо меньше шума. Поскольку ось вращения двигателя и барабана совпадает, уровень вибрации снижается до минимума.

Приобрести стиральную машину LG FH6G1BCH6N, а также ознакомиться с ценами можно в различных торговых точках:

технорынок «Флешка» (бывшая фабрика «Малика»);

рынок «Ипак Йули» (бывший «Абу-Сахий»);

cети магазинов MEDIAPARK Bozori, GoodZone;

фирменный магазин LG в ТРК Next.

Получить дополнительную информацию можно по телефонам: (+998) 71−143−00−03, (+998) 71−207−03−07.









По вопросам сервисного обслуживания техники компании LG Electronics можно обращаться в службу сервисной поддержки покупателей LG по телефону: 0−800 120−22−22. Для жителей Узбекистана звонок на этот номер бесплатный. Важно: номер необходимо набирать полностью.

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