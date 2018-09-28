28 сентября в Ташкенте прошел бизнес-завтрак, организованный компанией SGS Tashkent (Швейцария) на тему внедрения международных стандартов. В рамках мероприятия высокого ранга SGS Tashkent вручила международные и национальные сертификаты ISO 9001 и ISO 22000 сети супермаркетов Korzinka.uz.





Сертификат ISO 9001 гарантирует, что клиенты получают высококачественные товары и услуги, а ISO 22000 — это серия международных стандартов системы менеджмента в области безопасности пищевой продукции.





Подробнее об этом на мероприятии рассказал основатель сети Зафар Хашимов: «С первых дней работы сети супермаркетов korzinka.uz мы концентрировались на вопросе контроля качества. Работали над решением этого вопроса непрерывно, в течение 20 лет: совершенствовались процессы, учитывались ошибки и промахи с целью больше их не повторять. Кроме того, это была поступательная и последовательная работа, которая в конце концов привела нас к идее построения системы контроля качества по стандартам ISO. Что это означает для нашего клиента? Уверенность в качестве продуктов при их покупке. В супермаркете покупатель видит только поверхность всех процессов. За кулисами остается большой объем работы — это прием товаров, расположение, хранение и обработка, их продажа. Сертификаты, которые мы получили сегодня, должны дать уверенность нашим клиентам в том, что все процессы, остающиеся за пределами их видимости, также выстроены по всем стандартам качества и безопасности продуктов».





Компания SGS предоставляет независимые услуги, которые способствуют повышению качества жизни во всем мире. Международная команда экспертов помогает повысить эффективность и устойчивость организации посредством оптимизации процессов, повышения качества и производительности, снижения рисков, подтверждения соответствия и ускорения выхода на новые рынки.





Внедрение стандартов позволит компании Korzinka.uz в дальнейшем укрепить доверие своих покупателей, гарантируя безопасность реализуемой продукции как в существующих, так и во вновь открываемых торговых точках сети путем тщательной работы с персоналом предприятия и с поставщиками товаров.

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