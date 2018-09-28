Делегация Азиатского банка развития (АБР) во главе с вице-президентом по финансам и управлению рисками госпожой Ингрид ван Веес посетила акционерный инновационный коммерческий банк «Ипак Йули». В ходе встречи с руководством банка стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес.

Делегация АБР также примет участие в региональной конференции по управлению рисками кредитования малых и средних предприятий в Ташкенте. Кроме этого, делегация посетит предприятие в Самарканде, которое АБР финансирует в рамках проекта «Развитие цепочки добавленной стоимости в секторе плодоовощеводства».





Партнерство «Ипак Йули» с Азиатским банком развития по направлению реализации финансирования проектов по развитию малого и микрофинансирования началось в 2006 году. В апреле 2013 года АБР стал акционером банка «Ипак Йули». Данная сделка стала первой инвестицией АБР в уставный капитал коммерческого банка в Центральной Азии.

С 2006 года и по настоящий день банк «Ипак Йули» получил пять линий финансирования, нацеленных на развитие финансирования малого и частного бизнеса на общую сумму 91,3 млн долларов США. Из этой суммы более 61 млн долларов США успешно освоено.





В рамках соглашения с АБР предусмотрено предоставление технического содействия в усовершенствование системы, риск менеджмента и механизма контроля за операциями, корпоративного управления, а также системы управления экологическими и социальными рисками.

Банк «Ипак Йули» является универсальным коммерческим банком, основанным в 1990 году. По состоянию на 1 сентября 2018 года, совокупные активы банка составили 3,3 трлн сумов, а текущий остаток выданных банком кредитов достиг 2,4 трлн сумов. Филиальная сеть банка включает 15 филиалов и 53 экспресс-центра, расположенных в различных городах Узбекистана.

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