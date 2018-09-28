Инспекторы мотогруппы бригады дорожно-патрульной службы УБДД ГУВД и байкеры Ташкента провели занятия по Правилам дорожного движения в столичных школах, сообщила пресс-служба ГУВД.

Мотоциклисты посетили три школы — №160 в Яккасарайском районе, №64 в Мирзо-Улугбекском районе и №271 в Юнусабадском районе. Уроки проходили во дворе образовательных учреждений.

Школьники задали множество вопросов: с какого возраста можно получить права на вождение автомобиля и мотоцикла; нужны ли права для тех, кто ездит на скутере; что ждет подростка, севшего за руль папиного автомобиля, и самого папу, который не уследил; нужен ли шлем пассажиру мотоцикла, почему у одних мотоциклов мотор бешено «ревет», а у других — нет, и почему некоторые взрослые не пропускают их, детей, на пешеходном переходе.

Мотолюбители на встрече со школьниками показали, что у «правильного» мотоциклиста мотор «ревет» не громче автомобиля. Как отметили в пресс-службе, это значит, что те, кто пугает окружающих ревом мотора, делают это намеренно. Следовательно, обвинять в нарушении спокойствия всех мотоциклистов подряд — неверно.

Мотоциклисты и инспекторы ДПС позволили школьникам посидеть мотоциклах и сделать фото на память за правильные ответы на вопросы о Правилах дорожного движения. Кроме того, байкеры раздали памятки с выдержками из ПДД.

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