Турецкая компания DAL Teknik Makina отрицает ответственность за выход из строя очистных фильтров на Джизакском цементном заводе (ДЦЗ), сообщил «Газете.uz» представитель компании.

Директор ДЦЗ Исматулла Абдуллаев в пятницу сообщил, что выбросы вредных веществ, на которые ранее жаловались местные жители в Зафарабадском районе, связаны с ранним выходом из строя очистного сооружения.

По его словам, рукавные фильтры для сооружения были поставлены турецкой компанией в марте 2017 года и должны были отработать два года, но прослужили немногим более половины этого срока.

В DAL Teknik Makina, ссылаясь на пункт 2.3 контракта № 26−24638−236юр от 25 января 2017 года, заключенного между Алмалыкским горно-металлургическим комбинатом и турецкой компанией, сообщили, что гарантийный срок расходных материалов составляет 12 месяцев с момента их поставки при условии соблюдения правил хранения и эксплуатации.

«Сообщаем, что расходные материалы европейского стандарта прослужили весь гарантийный срок в 12 месяцев. Также хотим особо подчеркнуть, что наша компания не является ответственным за произошедшие события», — отметил он.

Как уточнили в компании, АГМК заплатил за 2000 рукавных фильтров, которые были установлены на место поврежденных, а еще 1850 штук были доставлены за счет DAL Teknik Makina.