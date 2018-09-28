28 сентября Сенат Олий Мажлиса Узбекистана принял решение о об изменении границ Гиждуванского района Бухарской области и Канимехского района Навоийской области, сообщила пресс-служба Сената.

10,6 тысячи га земли Гиждуванского района Бухарской области, в том числе 609,65 га земли поселка Зафарабад передаются в состав Канимехского района Навоийской области.

Изменение границ этих районов объяснила сенатор Сайёра Баратова.

Сейчас в Зафарабаде проживают 6000 человек. Оттуда до административного центра Гиждуванского района — 80 км, или 2 часа пути.

«Это вызывает трудности для жителей с получением скорой медицинской помощи, государственных и социально-бытовых услуг. Хорошо, если житель Зафарабада, приехавший в Гиждуван, в тот же день завершит свои дела, а если нет, придется приезжать заново», — отметила сенатор.