Сенаторы направили парламентский запрос заместителю премьер-министра Узбекистана — министру финансов Джамшиду Кучкарову. Решение об этом принято на 16-м пленарном заседании Сената Олий Мажлиса 28 сентября, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

По информации Министерства занятости и трудовых отношений, в первом полугодии количество занятых работников в фермерских хозяйствах составило более 2 миллиона человек. Из них официально трудоустроены более 500 тысяч, в то время, как неофициально заняты — около 1,5 миллиона человек.

Парламентский запрос посвящен вопросам упорядочения трудовых отношений в сельском хозяйстве и неофициальной занятости в данной сфере.

Инициаторами запроса стали Комитет Сената по аграрным, водохозяйственным вопросам и экологии и Комитет по вопросам науки, образования и здравоохранения.