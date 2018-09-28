«Газета.uz» совместно с сайтом Afisha.uz предлагает читателям подборку из десяти интересных вариантов досуга в Ташкенте на выходных 29, 30 сентября и 1 октября.

Кинопремьеры 22, 29 сентября и 1 октября

В столице стартовали две премьеры фильмов — боевик «Багровая мята» с Дженнифер Гарнер в главной роли и российская драма «Непрощенный».

Продолжаются показы фильмов «Хищник», «Безумно богатые азиаты», мультфильма «Храброе сердце. Заговор в королевстве», мультфильма «Большой кошачий побег», «Великий уравнитель 2», «Гоголь. Страшная месть», Maqsad, Temur, «Исломхужа».

Спектакль «Лебединое озеро» 30 сентября

В ГАБТ имени Алишера Навои пройдет балет «Лебединое озеро» в четырех действиях.

Вечеринки 29 сентября

БарDuck приглашает желающих на вечеринку. Гостей ждет музыка в стиле инди-рок от популярной группы «Крылья Оригами».

Выставки 29, 30 сентября и 1 октября

В Ташкенте на выходных можно посетить несколько интересных выставок. В Autograph art gallery проходит выставка Дилором Мамедовой «В искусстве — жизнь». В Международном караван-сарае культуры Икуо Хираямы открылась выставка художницы-керамиста и инсталлятора Назиры Кузиевой.

29 сентября Республиканский дизайн колледж имени А. Ходжаева представит работы творческого объединения «Наследники востока».

30 сентября откроется фотовыставка ENIGMA в галерее Bonum Factum. Будут представлены работы фотографа Руслана Рахматова.

Детский мастер-класс 29 сентября

Студия творчества Vivace приглашает детей в возрасте от 7 до 15 лет на бесплатный мастер-класс по хип-хопу.

Игра «Мозгобойня» 29 сентября

На 4 этаже ТРК Next пройдет игра на логику, сообразительность и кругозор «Мозгобойня». Участие бесплатное.

Спортивные тренировки 30 сентября

Школы бега ProRun проводит бесплатные спортивные тренировки в двух парках столицы.

Неделя дизайна и архитектуры UDAW 1 октября

С 1 по 5 октября в гостинице Hyatt Regency Tashkent пройдет Неделя дизайна и архитектуры UDAW. На открытии участников ждет выставка и художественный перфоманс.

Выступление Анны Седоковой 1 октября

Звезда российского шоу-бизнеса Анна Седокова выступит со специальной программой в ресторане April. Также в программе вечера — группа Shafran.

Игра «Эврика» 1 октября

Интеллектуально-развлекательная командная игра «Эврика» пройдет в ресторане Shabada.

Все мероприятия в Ташкенте — в календаре Afisha.uz.

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