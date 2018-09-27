Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в сопровождении президента Таджикистана Эмомали Рахмона в четверг посетил государственное унитарное предприятие «Талко» в городе Турсунзаде, сообщила пресс-служба главы государства.

Завод, построенный в 1975 году, в 2007 году был преобразован в ГУП «Таджикская алюминиевая компания». Сегодня «Талко» объединяет множество предприятий горнодобывающей и химико-металлургической отрасли.

В июле «Крантас групп» из Узбекистана и Таджикская алюминиевая компания совместно создали завод специальной техники «Талко-Крантас». На СП будут выпускать автокраны, тракторные прицепы, полуприцепы и другие виды спецтехники.

Президенты ознакомились с презентацией проекта, а также деятельностью «Талко».