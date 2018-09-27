Хокимият Ташкента сообщил об увеличении количества перекрестков, оборудованных знаками, разрешающими автомобилям совершать поворот направо на красный сигнал светофора.

Новый знак, разработанный с учетом мирового опыта и с привлечением представителей УБДД ГУВД столицы и известного дизайнера Азамата Шамузафарова, размещается с правой стороны светофора и разрешает поворот направо, не создавая помех и уступая дорогу автомобилям, движущимся с других направлений, и пешеходам.

Внимание! Данный знак не дает приоритета движения. Необходимо пропустить всех участников движения, включая пешеходов, и только потом продолжить движение направо.

На знаке, покрытом светоотражающим слоем, крупным шрифтом написано на узбекском языке «Hammaga yo‘l berib, o‘ngga burilish mumkin» и шрифтом поменьше на русском «Уступи всем, и можно направо».

Хокимият отдельно подчеркивает, что поворот направо на перекрестках, оборудованных системой фиксации нарушений ПДД, не будет считаться нарушением.

Напомним, введение в городах Узбекистана дорожных знаков и разметки, разрешающих поворот направо при запрещающем сигнале светофора, предусмотрено «Дорожной картой» по реализации Концепции обеспечения безопасности дорожного движения в Узбекистане.

Перекрестки, где устанавливается новый знак

Ул. Фурката — Ислама Каримова; Ул. Афросиаб — Бешагач; Ул. Фараби — ТКАД; Ул. Шарафа Рашидова — Абдуллы Кадыри; Ул. Шарафа Рашидова — Навои; Ул. Навои — Амира Темура; Ул. Осиё — Амира Темура; Ул. Осиё — Аккурганская; Ул. Мирзо Улугбека — Паркентская; Ул. Ислама Каримова — Амира Темура; Ул. Катартал — Мукими; Ул. Чиланзарская — Чопаната; Ул. Чиланзарская — МКАД; Ул. Уйгура — Бешкайрагач; Ул. Талабалар — Камарнисо; Ул. Беруни — Сакичмон; МКАД — Кичик Бешагач; МКАД — Катартал; МКАД — Шарафа Рашидова; МКАД — Беруни; Ул. Карасарайская — Нурафшон; Ул. Нурафшон — Сагбан.

Администрация и ГУВД столицы приветствует предложения горожан по перекресткам, где, по их мнению, необходимо установить данный знак.