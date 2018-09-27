Хокимият Ташкента сообщил об увеличении количества перекрестков, оборудованных знаками, разрешающими автомобилям совершать поворот направо на красный сигнал светофора.
Новый знак, разработанный с учетом мирового опыта и с привлечением представителей УБДД ГУВД столицы и известного дизайнера Азамата Шамузафарова, размещается с правой стороны светофора и разрешает поворот направо, не создавая помех и уступая дорогу автомобилям, движущимся с других направлений, и пешеходам.
Внимание! Данный знак не дает приоритета движения. Необходимо пропустить всех участников движения, включая пешеходов, и только потом продолжить движение направо.
На знаке, покрытом светоотражающим слоем, крупным шрифтом написано на узбекском языке «Hammaga yo‘l berib, o‘ngga burilish mumkin» и шрифтом поменьше на русском «Уступи всем, и можно направо».
Хокимият отдельно подчеркивает, что поворот направо на перекрестках, оборудованных системой фиксации нарушений ПДД, не будет считаться нарушением.
Напомним, введение в городах Узбекистана дорожных знаков и разметки, разрешающих поворот направо при запрещающем сигнале светофора, предусмотрено «Дорожной картой» по реализации Концепции обеспечения безопасности дорожного движения в Узбекистане.
Перекрестки, где устанавливается новый знак
- Ул. Фурката — Ислама Каримова;
- Ул. Афросиаб — Бешагач;
- Ул. Фараби — ТКАД;
- Ул. Шарафа Рашидова — Абдуллы Кадыри;
- Ул. Шарафа Рашидова — Навои;
- Ул. Навои — Амира Темура;
- Ул. Осиё — Амира Темура;
- Ул. Осиё — Аккурганская;
- Ул. Мирзо Улугбека — Паркентская;
- Ул. Ислама Каримова — Амира Темура;
- Ул. Катартал — Мукими;
- Ул. Чиланзарская — Чопаната;
- Ул. Чиланзарская — МКАД;
- Ул. Уйгура — Бешкайрагач;
- Ул. Талабалар — Камарнисо;
- Ул. Беруни — Сакичмон;
- МКАД — Кичик Бешагач;
- МКАД — Катартал;
- МКАД — Шарафа Рашидова;
- МКАД — Беруни;
- Ул. Карасарайская — Нурафшон;
- Ул. Нурафшон — Сагбан.
Администрация и ГУВД столицы приветствует предложения горожан по перекресткам, где, по их мнению, необходимо установить данный знак.
Irina Nikitina
Лучше бы регулировку на перекрестках наладили! Например Себзор — Нуравшон. Пешеходов не пропускают ВООБЩЕ! Зебра есть, знак есть, но светофора для пешеходов нет! Водители наглые!
Nalsur Nalsur
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Nalsur Nalsur
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Nalsur Nalsur
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