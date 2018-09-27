Хокимият Ташкента сообщил об увеличении количества перекрестков, оборудованных знаками, разрешающими автомобилям совершать поворот направо на красный сигнал светофора.

Новый знак, разработанный с учетом мирового опыта и с привлечением представителей УБДД ГУВД столицы и известного дизайнера Азамата Шамузафарова, размещается с правой стороны светофора и разрешает поворот направо, не создавая помех и уступая дорогу автомобилям, движущимся с других направлений, и пешеходам.

Внимание! Данный знак не дает приоритета движения. Необходимо пропустить всех участников движения, включая пешеходов, и только потом продолжить движение направо.

На знаке, покрытом светоотражающим слоем, крупным шрифтом написано на узбекском языке «Hammaga yo‘l berib, o‘ngga burilish mumkin» и шрифтом поменьше на русском «Уступи всем, и можно направо».

Хокимият отдельно подчеркивает, что поворот направо на перекрестках, оборудованных системой фиксации нарушений ПДД, не будет считаться нарушением.

Напомним, введение в городах Узбекистана дорожных знаков и разметки, разрешающих поворот направо при запрещающем сигнале светофора, предусмотрено «Дорожной картой» по реализации Концепции обеспечения безопасности дорожного движения в Узбекистане.

Перекрестки, где устанавливается новый знак

  1. Ул. Фурката — Ислама Каримова;
  2. Ул. Афросиаб — Бешагач;
  3. Ул. Фараби — ТКАД;
  4. Ул. Шарафа Рашидова — Абдуллы Кадыри;
  5. Ул. Шарафа Рашидова — Навои;
  6. Ул. Навои — Амира Темура;
  7. Ул. Осиё — Амира Темура;
  8. Ул. Осиё — Аккурганская;
  9. Ул. Мирзо Улугбека — Паркентская;
  10. Ул. Ислама Каримова — Амира Темура;
  11. Ул. Катартал — Мукими;
  12. Ул. Чиланзарская — Чопаната;
  13. Ул. Чиланзарская — МКАД;
  14. Ул. Уйгура — Бешкайрагач;
  15. Ул. Талабалар — Камарнисо;
  16. Ул. Беруни — Сакичмон;
  17. МКАД — Кичик Бешагач;
  18. МКАД — Катартал;
  19. МКАД — Шарафа Рашидова;
  20. МКАД — Беруни;
  21. Ул. Карасарайская — Нурафшон;
  22. Ул. Нурафшон — Сагбан.

Администрация и ГУВД столицы приветствует предложения горожан по перекресткам, где, по их мнению, необходимо установить данный знак.