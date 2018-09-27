Президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Таджикистана Эмомали Рахмон посетили парк имени Алишера Навои в Душанбе, где открыли памятник Абдурахману Джами и Алишеру Навои, сообщила пресс-служба главы государства.

В Узбекистане также есть памятник мыслителям и поэтам — 7 марта монумент, созданный еще в 1970 году, был установлен у входа в центральный парк имени Алишера Навои в Самарканде. Примыкающая к этому парку улица была названа в честь Абдурахмана Джами.

Президент Узбекистана прибыл в Таджикистан утром 27 сентября. В международном аэропорту Душанбе его встретил президент Таджикистана.





В ходе встречи главы двух государств обсудили вопросы развития торгово-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества между странами.

В рамках визита пройдет ряд двусторонних мероприятий в Душанбе и Турсунзаде. Завтра Шавкат Мирзиёев примет участие в очередном заседании Совета глав государств-участников СНГ.