28 сентября группа французских специалистов из Лувра завершает работу в Узбекистане. В течение недели они исследовали состояние экспонатов, предварительно отобранных в музеях Узбекистана для выставки «Цивилизации и культуры на Шелковом пути», которая пройдет в Лувре в 2021 году. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Фонда развития культуры и искусства.





Делегация во главе с директором отдела исламских искусств Лувра Яником Линцем и археологом Ранте Роко посетила Институт востоковедения имени Абу Райхана аль-Беруни, музей истории Самарканда «Афросиаб», музей священного Корана в медресе «Муйи Муборак» при Управлении мусульман Узбекистана, музей истории городища Пайкент и другие музеи Узбекистана.





По итогам исследования будет дано экспертное заключение по каждому отобранному экспонату и составлен единый список музейных произведений искусств для грядущей выставки.

Фонд развития культуры и искусства также прорабатывает организацию еще нескольких крупных мероприятий за рубежом. Это выставки Узбекистана в Галерее Саклера в Вашингтоне (США) и в музее Альбертина в Вене (Австрия).

Планируется запустить национальный павильон страны на Венецианской биеннале (Италия). Это будет первый опыт не только для Узбекистана, но и для стран Центральной Азии, отметили в фонде.