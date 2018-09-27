LG имеет успешный опыт работы c мобильными телефонами благодаря своей способности регулярно интегрировать инновационные функции в смартфоны. LG V30+ позиционируетcя как «самый легкий среди смартфонов с 6-дюймовым и более дисплеем».

Камера

В современном мире, когда социальные сети играют большую роль в жизни людей, камера мобильного телефона стала одной из ключевых составляющих этой виртуальной жизни.





Двойная основная камера LG V30+ состоит из двух модулей: стандартная линза 16 Мп и широкоформатная 13 Мп. Можно выбрать любой из двух режимов съемки быстрым нажатием на дисплей. А с широкоформатной селфи-камерой на групповой снимок можно уместить всех.

Объектив камеры LG V30+ оснащен стеклянной линзой Crystal Clear, что в отличие от стандартных пластиковых линз минимизирует рассеивание света при передаче на матрицу. Также объектив имеет рекордную для мобильных камер светосилу F/1,6.





Теперь у обладателей LG V30+ появляется возможность снимать фильмы как настоящие профессионалы. В смартфоне есть целая коллекция видеоэффектов Cine Effect. Каждый из 15 эффектов стилизован под определенный киножанр, благодаря чему можно снимать отличные по качеству и колористике видео. Можно сделать видеоролики еще более интересными и разнообразными, выбрав один из профессиональных цветовых эффектов палитры Cine Effect. Каждый из них был разработан совместно с киноэкспертами-колористами.

Но это еще не все. Пользователи могут настраивать скорость масштабирования, указывать любую точку зума на дисплее и перемещать ее прямо во время съемки видео. С функцией Point Zoom происходит плавное и контролируемое масштабирование на нужный объект как при съемке видео профессиональными голливудскими операторами.

Звучание

Со смартфоном LG V30+ можно записывать не только видео, но и аудио HD качества, находясь где угодно. Даже на записях с шумной вечеринки звук останется четким и чистым благодаря чувствительным микрофонам устройства. В смартфон встроены три микрофона, способные записывать аудио с 24-битной дискретизацией и громкостью до 142 дБ без искажений.

Для справки, громкость отбойного молотка достигает 120 дБ, стартующего самолета — 130 дБ, и это уже болевой порог. 140−145 дБ — это громкость реактивного самолета и старта ракеты. Такой звук может вызвать контузию, однако V30+ запишет его без искажений.





Музыка, воспроизводимая через 4-канальный Hi-Fi ЦАП, звучит глубоко, насыщенно и объемно. Можно наслаждаться любимыми аудиозаписями вместе с LG V30+, ведь потрясающая четкость и чистота звука не оставят равнодушными даже искушенных меломанов.

Смартфон LG V30+ поддерживает технологию кодирования звука MQA (Master Quality Authenticated), которая является одной из передовых в области мобильного звука. Данная технология позволяет воспроизводить оригинально записанный звук, при этом сам файл MQA полностью аутентифицирован, и его размер достаточно невелик для качественной потоковой передачи. Таким образом, в потоковом режиме можно слушать аудио студийного качества.

Три предустановленных цифровых фильтра в сочетании с ручными настройками эквалайзера позволяют регулировать параметры звучания исходя из личных предпочтений.





Приобрести смартфон и ознакомиться с ценами можно в магазинах Radius технорынка «Флешка» и LG в ТРК Next.

Получить подробную информацию можно по телефонам: (+998) 71−143−00−03, (+998) 71−200−31−00.





По вопросам сервисного обслуживания техники компании LG Electronics можно обращаться в службу сервисной поддержки покупателей LG по телефону: 0−800 120−22−22. Для жителей Узбекистана звонок на этот номер бесплатный. Важно: номер необходимо набирать полностью.

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