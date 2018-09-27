Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Индии Рама Натха Ковинда 30 сентября — 1 октября посетит Индию с государственным визитом, сообщило УзА.

В ходе переговоров с президентом Рамом Натхом Ковиндом, премьер-министром Нарендрой Моди и другими руководителями Индии планируется рассмотреть конкретные пути углубления межгосударственного сотрудничества, обменяться мнениями по ключевым вопросам международной и региональной повестки дня.

В Нью-Дели президент Узбекистана встретится с руководителями ведущих индийских компаний для обсуждения аспектов наращивания двусторонних связей в торгово-экономической и инвестиционной областях, в том числе предложения об учреждении Узбекско-Индийского делового совета.

В рамках визита делегация Узбекистана также посетит древнюю столицу Индии — Агру, одной из всемирно признанных достопримечательностей которого является мавзолей Тадж-Махал.

Планируются подписание весомого пакета межправительственных и межведомственных соглашений, а также документов между регионами и учреждениями двух стран.