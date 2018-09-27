25 сентября в Ташкенте состоялся Второй ежегодный Центральноазиатский День инноваций Huawei. Мероприятие под названием «Инновации для цифровой Центральной Азии» прошло совместно с Центром «Cтратегия развития». Около 200 представителей государственных организаций, промышленности и научных кругов собрались вместе, чтобы изучить, как цифровая инфраструктура ускоряет рост экономики, обогащает жизнь простых людей, стимулирует к инновациям и культивирует экосистему общего успеха.





В качестве одного из самых быстро развивающихся рынков мира, Центральноазиатский регион сталкивается с нарастающей волной цифровизации промышленности, а цифровая экономика развивается стремительными темпами каждый день. Акмал Бурханов, директор Центра стратегии развития Узбекистана, выступил с приветственной речью и докладом о состоянии индустрии в стране.





«Проведение Инновационного дня Huawei в Узбекистане очень своевременно, поскольку в республике разработана „Стратегия инновационного развития страны на 2019−2021 годы“ и"дорожная карта» по ее реализации, утвержденная на днях указом президента страны Шавката Мирзиёева. Главной целью Стратегии определено «развитие человеческого капитала, как основного фактора, определяющего уровень конкурентноспособности страны на мировой арене и ее инновационного прогресса». Стратегия также нацелена на вхождение Узбекистана к 2030 году в состав 50 передовых стран по рейтингу Глобального инновационного индекса. Из-за отсутствия многих показателей и «неэффективной координации работы в данном направлении» страна не принимала участия в этом рейтинге в последние годы. В связи с этим надеемся, что сегодняшняя встреча высоких гостей, людей, принимающих решения, и профессионалов, ваши рекомендации и предложения, идеи по реализации совместных проектов, дадут мощный толчок для прорывного инновационного развития как Узбекистана, так и всего Центральноазиатского региона в целом", — отметил Акмаль Бурханов.





Виктор Чжан, старший вице-президент компании Huawei, также выступил с докладом, содержащим предложения и рекомендации по цифровой трансформации в Центральной Азии. В своем выступлении он подчеркнул, что странам Центральной Азии необходимо усовершенствовать свою телекоммуникационную инфраструктуру, в том числе фиксированную и мобильную широкополосную связи, продолжать оказывать повсеместную поддержку разработкам программного обеспечения (OTT), предотвращающих множество сбоев в различных отраслях. Регулирующие органы должны разработать более толерантную политику для стимулирования инвестиций, поощрять равнозначное развитие операторов MBB и OTT, сказал он.

Виктор Чжан добавил, что ключевым фактором в данном направлении является цифровизация профильных отраслей. Странам следует уделять первоочередное внимание отраслям со сравнительными преимуществами, такими как туризм и транспорт. Наконец, он призвал страны добиться скорейшей цифровизации внутренних процессов государственных органов, которые являются основой для создания «умного» правительства, а затем постепенно перейти к внедрению электронного управления городов. В этих областях Huawei готова работать с местными операторами и партнерами, помогая найти наилучшие решения.





День инноваций Huawei стал платформой для ведения всестороннего диалога между ключевыми заинтересованными сторонами, задействованными в цифровой экосистеме Центральной Азии. В этом году собрались высокопоставленные государственные чиновники региона, в том числе представители министерства ИКТ Узбекистана, министр инновационного развития Узбекистана Иброхим Абдурахманов, заместитель министра информации и коммуникаций Казахстана Динара Щеглова, первый заместитель председателя Службы связи Таджикистана Ильхомжон Атоев. В рамках мероприятия участники собрались за внеочередным круглым столом для обсуждения роли правительства в цифровой трансформации.

В целях поддержки развития цифровой экономики в Узбекистане Huawei и Ташкентский университет информационных технологий совместно представили «Программу обучения талантливых людей в Узбекистане». Согласно условиям проекта, в течение следующих трех лет Huawei будет сотрудничать с университетом в обучении одной тысячи молодых талантов в области ИКТ посредством онлайн-обучения. В целом проект под названием Seeds for the Future нацелен на поддержку электронного правительства, развитие коммуникационной инфраструктуры, облачных вычислений, цифровизации в промышленности и других областях, а также для создания прочной базы талантов для Узбекистана, способствующих созданию цифровой экономики.





Выступившие в рамках мероприятия другие спикеры также поделились своими идеями по созданию цифровой экосистемы. В частности, главными их темами стали «Политика и регулирование в области цифровой трансформации отраслей», «Основы создания искусственного интеллекта (ИИ)» и «Как ИКТ будут способствовать развитию будущих поколений» с привлечением таких профильных образовательных и промышленных структур, как РСС, Московская школа управления СКОЛКОВО, китайские компании YITU Technology и Yi-hualu, а также представителей нефтегазовой промышленности Узбекистана и операторов связи.

Начиная с 2013 года, Дни инноваций Huawei прошли в Лондоне, Милане, Мюнхене, Париже, Сингапуре, Сиднее, Куала-Лумпуре, Дубае и Сан-Паулу. Huawei выступает за открытость, инновации, сотрудничество и общий успех. Компания стремится к созданию необходимых условий для равного доступа к цифровым технологиям всех без исключения пользователей, где бы они не находились — дома или в учреждении.

О компании Huawei

Huawei является ведущим мировым поставщиком инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и интеллектуальных устройств. Благодаря интегрированным решениям по четырем ключевым областям — телекоммуникационным сетям, ИТ, интеллектуальным устройствам и облачным сервисам, компания стремится к тому, чтобы предоставлять всем пользователям равный доступ к цифровым технологиям для создания полноценного, интеллектуального мира.

Полный портфель продуктов, решений и услуг Huawei является конкурентоспособным и безопасным. Благодаря открытому сотрудничеству с партнерами компания создает долгосрочную ценность для клиентов, расширяет их возможности, помогает обогащать бытовую жизнь и профессиональную деятельность через инновационные решения.

В Huawei инновации фокусируются на потребностях клиентов. Компания вкладывает значительные средства в фундаментальные исследования, уделяя особое внимание технологическим прорывам, которые продвигают мир вперед. В ее штате 180 тысяч сотрудников, которые работают в более чем 170 странах и регионах. Основанная в 1987 году, Huawei является частной компанией, полностью принадлежащей ее же сотрудникам.

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