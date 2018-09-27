В Алмазарском районе Ташкента в результате оперативно-розыскных мероприятий в четверг задержан 27-летний Шохрух Жураев, разыскиваемый за совершение тяжких преступлений в составе группы лиц, сообщила пресс-служба ГУВД столицы. Жураев был обнаружен в доме родственников, где прятался под кроватью, и при задержании оказал сопротивление.

Ранее сообщалось о задержании троих подозреваемых в нападении на трех мужчин в автомобиле Spark у кинотеатра «Ватан» в Учтепинском районе 11 августа.

Тогда Шохрух Ж. с 24-летним Зиёвуддином Г., 31-летними Музаффаром М. и Бекзодом Н., а также 33-летним Абдугани И. на «ВАЗ-2105» под управлением Музаффара и Nexia, за рулем которой был Абдугани, вынудили водителя Spark, 34-летнего Жасура М., остановиться. По показаниям задержанных, Зиёвуддин повредил шины «Спарка», а Музаффар разбил стекла в машине.

Затем нападавшие силой затолкали потерпевших в свои автомобили и увезли их в Сергелийский район, где нанесли им телесные повреждения. После этого Зиёвуддин и Бекзод отвезли жертв в больницу, где следили за каждым их словом, чтобы те не рассказали лишнего.

Страх перед расправой заставил потерпевших молчать и не заявлять о произошедшем в органы внутренних дел. О преступлении стало известно благодаря видеозаписи, выложенной в интернете.

Как пояснил потерпевший 23-летний Ботиржон А., он брал деньги в долг у знакомого, Шохруха, и должен был еще 500 тысяч сумов.





В розыске в настоящее время остается Юлдашев Баходир Бахтиёрович, 1989 года рождения (на фото). ГУВД просит знающих ор местонахождении подозреваемого сообщить по телефонам: 102, 71−281−94−81, 98−362−51−14. Позвонившим гарантируется полная конфиденциальность.