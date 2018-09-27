В Оренбургской области России планируют создание логистического хаба — оптово-распределительного центра плодоовощной продукции из Узбекистана. Об этом стало известно 25 сентября на встрече губернатора Оренбургской области с делегацией Узбекистана.

Как сообщила пресс-служба Министерства внешней торговли Узбекистана, центр предлагается построить на территории Акбулакского района.

По словам губернатора Оренбургской области Юрия Берга, в районе есть нужная инфраструктура, автотрасса, железнодорожная станция с тупиковой веткой, газопровод и высоковольтная линия передач.

Объем взаимной торговли между Оренбургской областью и Узбекистаном по итогам 2017 года достиг 210,2 млн долларов. В нынешнем году только в первом полугодии объем взаимной торговли составил 191 млн долларов США.