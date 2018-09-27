Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на 16-м пленарном заседании в четверг одобрил закон «О государственной таможенной службе» в новой редакции, сообщает корреспондент «Газеты.uz».

Действующий закон «О государственной таможенной службе» был принят в 1997 году. Его положения уже не соответствуют современным требованиям, говорилось в выступлениях сенаторов.

Новая редакция документа четко определяет и разграничивает задачи и функции подразделений Государственного таможенного комитета. Она направлена на формирование в системе ГТК нетерпимого отношения к коррупционным проявлениям, укрепление доверия народа и повышение имиджа таможенной службы, кардинальное совершенствование системы подготовки и подбора кадров, обеспечение полноты и своевременности уплаты таможенных платежей, а также переход от проведения «тотального» таможенного контроля к эффективной системе управления рисками и оптимизацию таможенных процедур.

По словам председателя Государственного таможенного комитета Муротжона Азимова, с 1 сентября внедрена автоматизированная система управления рисками, предусматривающая проведение выборочного таможенного контроля товаров.





«Сейчас система работает в тестовом режиме, а с 1 января заработает полностью. Это позволит экономить время нашим сотрудникам, а также время и средства участников внешнеторговой деятельности», — сказал он.

Глава ГТК сообщил, что за последние два года товарооборот с соседними странами вырос «кардинальным образом». Кроме того, в связи с открытием границ в несколько раз увеличился поток людей и транспорта.

«Эту проблему (заторы на границах — ред.) сложно решить только увеличением штата сотрудников Таможенного комитета. Поэтому мы будем дальше внедрять в работу информационно-коммуникационные технологии, в первую очередь, обеспечивая безопасность», — отметил Муротжон Азимов.

Он добавил, что до 1 января на пяти железнодорожных линиях будут установлены инспекционно-досмотровые комплексы стоимостью 4 млн долларов каждая.