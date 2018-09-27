Постановлением президента Узбекистана от 26 сентября в Фергане учрежден филиал Университета ISMA — Высшей школы менеджмента информационных систем Латвии. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Министерства высшего и среднего специального образования.

Филиал рижского вуза будет готовить кадры для туристической отрасли республики, а также вести исследования в области туризма и гостиничного хозяйства и других сферах.

Обучение бакалавров и магистров в вузе будет очным, преимущественно на английском языке и на платно-контрактной основе. Учебные планы и программы будут утверждаться Высшей школой менеджмента информационных систем Латвии.

Выпускникам филиала будет выдаваться диплом Высшей школы, который признается документом о высшем образовании в Узбекистане.