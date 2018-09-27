Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана дало «Газете.uz» разъяснение касательно одобренного 27 сентября Сенатом Олий Мажлиса закона «О частных агентствах занятости».

Как мы писали ранее, председатель Комитета Сената по вопросам науки, образования и здравоохранения Зайниддин Низамходжаев сообщил, что стоимость оказания услуг агентствами будет определена в пределах 1 минимальной зарплаты (184,3 тысячи сумов).

«Согласно статье 15 закона „О частных агентствах занятости“, договор об оказании услуг заключается в письменной форме частным агентством с лицом, ищущим работу и (или) работодателем, с указанием размера и условий оплаты за оказание услуг, то есть, размер и условия оплаты определяются самой коммерческой организацией, оказывающей услуги», — говорится в сообщении Минтруда.

Типовой договор об оказании услуг по трудоустройству граждан Узбекистана за рубежом содержится в приложении №2 к Положению о порядке организованного набора граждан Узбекистана для работы за рубежом, утвержденному постановлением Кабинета Министров от 12 сентября.

В третьем пункте договора определяется установленный юридическим лицом, осуществляющим деятельность по трудоустройству, размер и порядок расчетов.

Лицензирующий орган в лице Министерства занятости и трудовых отношений, а также рабочий орган в лице Агентства по внешней трудовой миграции при Минтруда не праве определять для юридических лиц, занимающихся трудоустройством граждан Узбекистана, размеры и порядок расчетов за оказание услуг, подчеркнули в министерстве.