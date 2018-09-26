И. о. хокима Самаркандской области Эркинжон Турдимов своим решением от 22 сентября запретил должностным лицам хокимиятов области, городов и районов управлять служебными автомобилями, находящимися на их балансе. Об этом сообщил сайт Zarnews.uz.
Причиной принятия такого решения стали случаи совершения должностными лицами, управляющими автомашинами вместо водителей, различных дорожно-транспортных происшествий и нарушения Правил дорожного движения, говорится в документе.
Отныне право управлять служебными автомобилями хокимиятов в области имеют только прикрепленные водители.
Сейран Османов
А что, Автотест не научил их водить? Или это не обязательно для сотрудников хокимиятов?
Дмитрий Петров
Вообще могут пользоваться и общественным транспортом.
Сразу уменьшатся расходы на их содержание да и общественный транспорт заработает как при Союзе.
Аламжон Джураев
может быть лучше ужесточить ответственность этих самых ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, за нарушение ПДД. в плоть до снятия с должности.
ведь на личных тр. средствах все равно они нарушают правила размахивая корочками.
Виктор Неизвесный
Согласен с комментарием выше. Чиновники-слуги народа. Это в корне не верно когда слуги ездят на служебной машине с водителем, а народ в битком наполненых автобусах