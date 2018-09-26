И. о. хокима Самаркандской области Эркинжон Турдимов своим решением от 22 сентября запретил должностным лицам хокимиятов области, городов и районов управлять служебными автомобилями, находящимися на их балансе. Об этом сообщил сайт Zarnews.uz.

Причиной принятия такого решения стали случаи совершения должностными лицами, управляющими автомашинами вместо водителей, различных дорожно-транспортных происшествий и нарушения Правил дорожного движения, говорится в документе.

Отныне право управлять служебными автомобилями хокимиятов в области имеют только прикрепленные водители.