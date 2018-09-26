Первые результаты изменений, произошедших после принятия закона «О государственных закупках», были озвучены 25 сентября на семинаре «Государственные закупки и оказание услуг гражданам» в Туринском политехническом университете в Ташкенте. Мероприятие было организовано Всемирным банком при участии Национального агентства проектного управления (НАПУ) при президенте Узбекистана.

Закон вступил в силу в апреле 2018 года, и спустя почти шесть месяцев очевиден положительный эффект, сказала начальник Управления гармонизации законодательства НАПУ Анна Палванова.

«Это не только повышение прозрачности действий в сфере госзакупок, но и большая экономия государственного бюджета закупок — от 8,7% до 17,6%. Только за три месяца сэкономлено свыше 113,2 млрд сумов, а это деньги налогоплательщиков», — отметила она.

По словам представителя агентства, в период бюджетирования всем субъектам государственных закупок необходимо уделить особое внимание планированию закупок на следующий год, а также обеспечить обучение государственных закупщиков, поскольку это новая профессия, требующая специальной подготовки.

С 1 марта 2019 года вводится порядок обязательной сертификации специалистов в области госзакупок. В Высшей школе бизнеса и управления действуют бесплатные курсы «Управление государственными закупками».

Менеджер по вопросам решений и инноваций в закупках в рамках Глобальной практики по государственному управлению, ответственный за регион Европы и Центральной Азии, Всемирного банка В. С. Кришнакумар отметил важность принятия закона «как первого шага для развития прозрачной и открытой системы государственных закупок, а также профессиональной добросовестности специалистов в этой сфере».