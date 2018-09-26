Кухня для многих ассоциируется с домашним уютом, с вечерними разговорами за чаем, семейными ужинами. Создание правильной атмосферы во многом зависит от интерьера кухни — единой цветовой гаммы и стиля. Выбранная кухонная техника также играет большую роль. Важно эффективно использовать пространство, чтобы было удобно и приятно находиться в комнате. Широкий выбор холодильников LG позволяет каждому выбрать оптимальный холодильник в плане размера, цвета и использованных технологий.





В просторную кухню для большой семьи можно выбрать холодильник типа Side by Side с технологией Door-in-Door, с которой можно получить легкий доступ к любимым продуктам, просто постучав по двери два раза. Так, модель LG InstaView Door-in-Door имеет объем 626 литров, что позволяет закупать и хранить еду сразу на всю неделю. Благодаря современному дизайну холодильник станет стильным дополнением к интерьеру. Стальной корпус смотрится невероятно элегантно, а тонированная передняя панель, которая становится прозрачной при двойном постукивании, добавляет изящности.





Тем, кто присматривается к холодильникам для большой семьи, также есть из чего выбирать. Сначала стоит определиться с расположением морозильной камеры. Например, модель GR-F802HMHU, доступная в бежевом, белом и серебристом цветах, имеет морозильную камеру объемом 174 литров, которая расположена в верхней части холодильника.





А тем, кто предпочитает, чтобы морозилка располагалась снизу, подойдут модели GA-B499TEKZ и GA-B499SVKZ в стальном и бежевом цветах.

Холодильники LG станут не только украшением кухни, а еще и помогут сохранить свежесть продуктов надолго. Благодаря минимальным колебаниям температуры внутри холодильной камеры, постоянной циркуляции воздуха и поддержанию оптимального уровня влажности за свежесть овощей и фруктов можно не переживать.





Приобрести холодильники LG, а также ознакомиться с ценами можно в различных торговых точках:

технорынок «Флешка» (бывшая фабрика «Малика»);

рынок «Ипак Йули» (бывший «Абу-Сахий»);

cети магазинов MEDIAPARK Bozori, GoodZone;

фирменный магазин LG в ТРК Next.

Получить дополнительную информацию можно по телефонам: (+998) 71−143−00−03, (+998) 71−207−03−07.









По вопросам сервисного обслуживания техники компании LG Electronics можно обращаться в службу сервисной поддержки покупателей LG по телефону: 0−800 120−22−22. Для жителей Узбекистана звонок на этот номер бесплатный. Важно: номер необходимо набирать полностью.

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