Сотрудники Хорезмского областного управления Департамента по борьбе с экономическими преступлениями и другие правоохранительные органы провели оперативные мероприятия по борьбе с незаконной торговлей иностранной валюты, сообщила программа «Новости 24» телеканала «Узбекистан 24».
В селе Бузкала Янгибазарского района были задержаны Музаффар Рузимов и Эркин Джуманиязов при продаже 20 тысяч из запланированных к реализации 40 тысяч долларов за 162,4 млн сумов. 1 доллар продавался по 8120 сумов.
В автомобиле Музаффара Рузимова обнаружена сумма в 11,8 млн сумов, а в машине Эркина Джуманиязова — 2,5 млн сумов, предназначенных для незаконного оборота. Средства были изъяты в качестве вещественного доказательства.
Сотрудники Бухарского областного управления департамента предотвратили аналогичную незаконную сделку. Азизбек Рузиев, работающий главным бухгалтером в Караулбазарском филиале «Узпромстройбанка, как сообщается в передаче, занимался куплей-продажей валюты.
При следственных мероприятиях выяснилось, что Азизбек Рузиев договорился с гражданином Тошевым о продаже ему 8000 долларов за 64,2 млн сумов. При этом сотрудник банка не внес деньги в кассу банка и передал 8000 долларов через знакомого Шухрата Темирова, который был задержан при передаче денежных средств.
По данным фактам возбуждены уголовные дела.
Денс Дьяк
Вот это да! Что, до сих пор эта статья есть? Видать снова намечается двойной курс валюты и черный рынок? Раньше именно так всё и начиналось в начале 2000-х. Где демократия, почему люди не могут поступать со своими деньгами так как хотят? Ну не хотят они задешево продавать валюту в банке!