Сотрудники Кашкадарьинского областного управления Службы государственной безопасности и прокуратуры области задержали помощника хокима Мубарекского района и начальника финансового отдела при получении взятки, сообщила программа «Новости 24» телеканала «Узбекистан 24».
В связи с необходимостью прокладки специальной пешеходной дорожки протяженностью 2 км в селе Каракум Мубарекского района на расчетный счет строительной организации необходимо было перечислить 302 млн сумов. Однако, чтобы осуществить перечисление, помощник хокима Мубарекского района Азизбек Шкуров потребовал 7% от этой суммы, то есть 21 млн сумов.
В результате оперативных мероприятий он был задержан момент получения денежных средств.
Как выяснилось, Азизбек Шукуров должен был передать деньги начальнику финансового отдела хокимията Мубарекского района Самаду Куйлиеву. Он был схвачен в ходе оперативных мероприятий в Карши в момент получения 21 млн сумов в салоне своего автомобиля.
Самад Куйлиев работает начальником финансового отдела с июня 2017 года.
По данному факту прокуратура Кашкадарьинской области возбудила уголовное дело в отношении обвиняемых по статье 210 Уголовного кодекса Узбекистана (получение взятки), ведутся следственные действия.
Шизя Френик
А почему 7%? Обычно “откат“ берут 10%. Продешевили ребята:-))
А если серьёзно, то когда они включат голову? Когда начнут думать о Родине, а не о себе? Они же на государственной работе, им доверили руководящие посты не для наживы за счёт своего народа! Их поставили на эти должности для пользы ради, а не для мздоимства. Угомонитесь уже!