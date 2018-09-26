Сотрудники Кашкадарьинского областного управления Службы государственной безопасности и прокуратуры области задержали помощника хокима Мубарекского района и начальника финансового отдела при получении взятки, сообщила программа «Новости 24» телеканала «Узбекистан 24».

В связи с необходимостью прокладки специальной пешеходной дорожки протяженностью 2 км в селе Каракум Мубарекского района на расчетный счет строительной организации необходимо было перечислить 302 млн сумов. Однако, чтобы осуществить перечисление, помощник хокима Мубарекского района Азизбек Шкуров потребовал 7% от этой суммы, то есть 21 млн сумов.





В результате оперативных мероприятий он был задержан момент получения денежных средств.

Как выяснилось, Азизбек Шукуров должен был передать деньги начальнику финансового отдела хокимията Мубарекского района Самаду Куйлиеву. Он был схвачен в ходе оперативных мероприятий в Карши в момент получения 21 млн сумов в салоне своего автомобиля.





Самад Куйлиев работает начальником финансового отдела с июня 2017 года.

По данному факту прокуратура Кашкадарьинской области возбудила уголовное дело в отношении обвиняемых по статье 210 Уголовного кодекса Узбекистана (получение взятки), ведутся следственные действия.