Продукция Artel существует на рынке Киргизии уже несколько лет. За это время бытовая техника компании уверенно вошла на киргизский рынок и обрела большую популярность среди местного населения. Строительство нового завода указывает на то, что востребованность продукции Artel стала еще выше, а сотрудничество и партнерство перешло на совершенно иной уровень.





Планируется, что благодаря новому заводу Artel возрастающий спрос на полуавтоматические стиральные машины на киргизском рынке будет удовлетворяться максимально быстро, так как вопросы скорой доставки продукции полностью решены.





На торжественном открытии завода присутствовали вице-премьер-министр Киргизской Республики, директор агентства по продвижению и защите инвестиций Киргизской Республики, мэр города Ош, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Киргизской Республике, а также представители компании Artel.





Благодаря новой производственной базе Artel в городе Ош появятся новые рабочие места. В данный момент запланировано производство двух моделей полуавтоматических стиральных машин TG 60 F S и TE 60 LC S различных цветов и модификаций. Производственная мощность нового завода составляет 50−60 тысяч стиральных машин в год.





Несомненно, установление деловых связей, экспорт качественной бытовой техники, а также строительство новой производственной базы Artel внесут свой существенный вклад в улучшение и развитие дружеских отношений между Узбекистаном и Киргизией.





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