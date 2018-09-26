25 сентября около 17:30 на 40−41-м километре автомагистрали 4P-36 Джизак-Фориш-Кизилча, пролегающей через Нуратинский район, произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщила пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на УЧС Навоийской области.

Водитель автомобиля Toyota (номер 001 M 004990) потерял управление и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем Lacetti (номер 85 B 464 DA).

Двое граждан Пакистана, находившиеся в автомобиле Toyota, и один гражданин Узбекистана, находившийся в автомобиле Lacetti, погибли.

Еще один пассажир Toyota, также гражданин Пакистана, получил телесные повреждения разной степени тяжести.

Он был доставлен в реанимационное отделение Навоийского филиала Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи.