C 26 по 28 сентября в столичном «Узэкспоцентре» пройдет ICTExpo 2018. Эта выставка является демонстрацией достижений в сфере информационных технологий и коммуникаций Узбекистана. UZTELECOM ежегодно принимает участие в ICTExpo и всегда выступает не только техническим спонсором события, демонстрируя свои продукты и достижения, но и гарантирует интересное времяпрепровождение гостям выставки. Этот год не станет исключением.

В первый и второй день выставки стенд компании создаст комфортную атмосферу для проведения эффективных переговоров, заключения выгодных сделок и общения в формате B2B. По традиции третий день выставки предназначен для студентов, учащихся колледжей, лицеев и школ. Лейтмотивом станет повышение интереса молодежи к технологиям, киберспорту и образованию в сфере IT.





На ICTExpo 2018 представители UZTELECOM презентуют новые продукты для бизнес-партнеров и государственных компаний. В частности, впервые в Узбекистане компания предложит современное решение для дистанционного абонентского обслуживания. Пилотный проект «Дистанционный офис продаж» предоставит возможность абонентам получать услуги UZTELECOM через удаленную кабину, установленную вне привычных офисов продаж. Работающий по принципу «единого окна», он сделает услуги компании доступнее, сократит время ожидания в очередях и обеспечит клиентов высокотехнологичным сервисом. Для теста новой системы и реального подключения услуг UZTELECOM на выставке абоненту необходимо иметь при себе паспорт.

27 сентября на стенде компании при поддержке проекта Pubstomp.uz и его руководителей Рустама Хазиахмедова и Улугбека Байбекова пройдет UZTELECOM Cyber Football Cup 2018. 16 профессиональных игроков сразятся на анимированном поле за памятные призы от UZTELECOM. Лучших наградит Абдусапи Каюмов — легенда узбекского киберфутбола, трехкратный чемпион Узбекистана, призер международных турниров и основатель Школы киберфутбола в Ташкенте.





28 сентября специальным гостем UZTELECOM станет DJ Piligrim, который исполнит полюбившиеся хиты и новые композиции.

На протяжении трех дней работы выставки вне рабочего павильона гостей ICTExpo 2018 ждут конкурсы и викторины от UZTELECOM, где наиболее активные участники станут обладателями памятных подарков от компании. Посетителей также ждет интерактивное представление от актеров столичного театра «Ильхом», зажигательное шоу от коллектива Сергея Злотникова Double Touch и музыкальные сеты от группы Kuk Choy. Внутри рабочего павильона на стенде компании будет работать импровизированное кафе UZTELECOM и бесплатная Wi-Fi зона, где каждый сможет насладиться горячим кофе и быстрым интернетом.





В этом году Ежегодная национальная выставка информационных технологий ICTExpo пройдет также в Джизаке. «Узбектелеком» будет представлен стендами в каждом из городов. Видеомост между Ташкентом и Джизаком, организованный специалистами компании, позволит всем желающим ознакомиться с представленными экспонентами. На ICTExpo в Джизаке будет реализован социальный проект: при поддержке АК «Узбектелеком» общеобразовательную школу №72 Фаришского района бесплатно подключат к высокоскоростному интернету сроком на один год.

О компании «Узбектелеком»

Акционерная компания «Узбектелеком» — крупнейший оператор телекоммуникаций в Узбекистане. Предоставляет комплекс телекоммуникационных услуг для физических и юридических лиц, государственных структур и ведомств, операторов мобильной и фиксированной связи на внутреннем и международном рынках.

В материале использованы фотографии стенда UZTELECOM на ICTEхpo 2017.

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