С 22 сентября по 22 октября при покупке любого товара от бренда Philips покупатель получает гарантированные подарки или скидки до 50%. Разыгрываются кофе-машина, миксер, блендер, утюг, машинка для стрижки волос, плойка для волос и многое другое.
Акция действует только при покупке товаров бренда Philips.
Количество скретч-карт ограничено.
Места проведения акции:
- Рынок MEDIAPARK Караташ: Шайхонтохурский р-н, ул. Караташ, 11А.
Ориентир: Ассоциация банков Узбекистана.
- Рынок MEDIAPARK Рохат: Бектимирский р-н, круг Рохата.
- Рынок MEDIAPARK Ипак йули: Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Буюк Ипак йули.
Ориентир: гостиница «Саёхат».
- Рынок MEDIAPARK Чиланзар: Чиланзарский р-н, квартал-Ц, ул. Катартал, 28.
- Рынок MEDIAPARK Юнусабад: Юнусабадский р-н, 19 квартал, ул. Юнусота, 119.
Ориентир: бывший Сайрам базар.
Единый контактный центр: (+998) 71−203−33−33
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