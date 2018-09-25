С 22 сентября по 22 октября при покупке любого товара от бренда Philips покупатель получает гарантированные подарки или скидки до 50%. Разыгрываются кофе-машина, миксер, блендер, утюг, машинка для стрижки волос, плойка для волос и многое другое.





Акция действует только при покупке товаров бренда Philips.

Количество скретч-карт ограничено.

Места проведения акции:

Рынок MEDIAPARK Караташ: Шайхонтохурский р-н, ул. Караташ, 11А.

Ориентир: Ассоциация банков Узбекистана. Рынок MEDIAPARK Рохат: Бектимирский р-н, круг Рохата. Рынок MEDIAPARK Ипак йули: Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Буюк Ипак йули.

Ориентир: гостиница «Саёхат». Рынок MEDIAPARK Чиланзар: Чиланзарский р-н, квартал-Ц, ул. Катартал, 28. Рынок MEDIAPARK Юнусабад: Юнусабадский р-н, 19 квартал, ул. Юнусота, 119.

Ориентир: бывший Сайрам базар.

Единый контактный центр: (+998) 71−203−33−33

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