Директор столичного дехканского рынка «Авиасозлар» Н. Э. задержан с вещественными доказательствами при попытке передачи взятки в размере 550 долларов начальнику Яшнабадского районного отдела Департамента по борьбе с экономическими преступлениями Р. Э, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Оперативное мероприятие по задержанию провели сотрудники Ташкентского городского управления департамента и Яшнабадской районной прокуратуры. Основанием стал рапорт, поданный Р. Э.

Всего начальнику райотдела департамента предлагалось по 1500 долларов США ежемесячно за то, чтобы он не контролировал подлинный объем проданного мяса и не учитывал ежедневный денежный приход чеков рынка.

В отношении директора рынка «Авиасозлар» возбуждено уголовное дело. Рассматривается вопрос применения меры пресечения в виде заключения под стражу.