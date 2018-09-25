Хорватский полузащитник Лука Модрич стал лучшим футболистом по итогам минувшего сезона по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Церемония The Best FIFA Football Awards прошла в понедельник в Лондоне.

33-летний полузащитник мадридского «Реала» стал первым игроком с 2007 года, кто смог победить нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду и нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси.

В финальную тройку претендентов наряду с хорватским футболистом вошли нападающий английского «Ливерпуля» египтянин Мохамед Салах и форвард туринского «Ювентуса» португалец Криштиану Роналду.

Лука Модрич в составе сборной Хорватии завоевал «серебро» чемпионата мира-2018 в России, а также помог «Реалу» в третий раз подряд победить в Лиге чемпионов.

Лучшей футболисткой по версии ФИФА стала нападающая клуба «Орландо Прайд» и сборной Бразилии Марта. Для нее это уже шестая награда, прежде она получала ее в 2006, 2007, 2008, 2009 и 2010 годах.

Лука Модрич, Дидье Дешам, Марта. Фото: twitter.com/fifaworldcup_ru.

Лучшим тренером признан наставник сборной Франции Дидье Дешам, который привел национальную команду к победе на ЧМ-2018. В борьбе за награду 49-летний французский специалист обошел своего соотечественника Зинедина Зидана (бывший тренер мадридского «Реала») и хорвата Златко Далича (тренер сборной Хорватии).

Лучшим тренером года в женском футболе выбран наставник «Лиона» Рейнальд Педрос. Под его руководством клуб в сезоне-2017/18 выиграл чемпионат Франции и Лигу чемпионов.





Вратарь мадридского «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа признан лучшим вратарем года. Наряду с 26-летним бельгийцем в тройку претендентов на награду вошли француз Уго Льорис из лондонского «Тоттенхэма» и датчанин Каспер Шмейхель из «Лестера».

В прошлом сезоне Тибо Куртуа вместе с лондонским «Челси» стал обладателем Кубка Англии, а с национальной сборной он завоевал бронзовые награды чемпионата мира в России. Перед началом нового сезона вратарь перешел в мадридский «Реал».

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах получил награду имени Ференца Пушкаша за самый красивый гол года. Его гол в ворота «Эвертона» в матче чемпионата Англии признан лучшим в 2018 году.

Команда года

Вратарь: Давид де Хеа (гражданство — Испания / клуб — «Манчестер Юнайтед», Англия);

Защитники — Дани Алвес (Бразилия / «Пари Сен-Жермен», Франция), Рафаэль Варан (Франция / «Реал» Мадрид), Серхио Рамос (Испания / «Реал»), Марсело (Бразилия/ «Реал»);

Полузащитники — Лука Модрич (Хорватия / «Реал»), Н’Голо Канте (Франция / «Челси», Англия), Эден Азар (Бельгия / «Челси»);

Нападающие — Килиан Мбаппе (Франция / «Пари Сен-Жермен»), Лионель Месси (Аргентина / «Барселона»), Криштиану Роналду (Португалия / «Ювентус», Италия / «Реал»).

Лучшим молодым игроком стал нападающий сборной Франции и ПСЖ Килиан Мбаппе, лучшими фанатами были признаны перуанцы, победителем в номинации фэйр-плей стал нападающий «ББ Эрзурумспор» Леннарт Ти.