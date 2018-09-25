22 сентября в Ташкенте состоялось открытие нового центра инновационной ортодонтии и эстетической стоматологии Concordia Dentistry. В этот день на месте присутствовали представители прессы, партнеры компании в Узбекистане и вся команда клиники, вобравшая в себя одних из лучших специалистов республики в области ортодонтии, гигиены и лечения зубов.





«Мы уже 5 лет занимаемся исправлением прикуса и выравниванием зубов системой Invisalign, технология которой принадлежит американской компании Align Technology. В течение этих лет наши специалисты провели лечение для более чем 350 пациентов. В тоже время за 8 лет существования рижской клиники Concordia zobarstnieciba были установлены более 3,5 тысяч брекет-систем и более 700 различных ортодонтических аппаратов другого формата. Мы являемся лидерами в Латвии по лечению прикуса с использованием системы Invisalign и готовы передать наш опыт узбекским коллегам, предоставив жителям республики доступ к наиболее передовой системе выпрямления зубов. Наша клиника оснащена по последнему слову техники, и это не просто громкие слова. Именно ташкентский филиал был выбран для размещения iTero сканера — единственного на данный момент в странах Центральной Азии. Аппарат сделает диагностику полости рта, цифровую модель прикуса в формате 3D и спрогнозирует, как потенциально будет выглядеть ваша улыбка после лечения. Мы тщательно подходим к соблюдению всех стандартов качества и гарантируем узбекистанцам, что они получат такое же качество услуг и результат, как наши клиенты в Европе или Америке, не выезжая за пределы своей страны», — прокомментировал Марис Гржибовскис, доктор наук, один из топ-3 ведущих ортодонтов Прибалтики и куратор ташкентского филиала, специально приехавший из Риги на открытие.

Стоимость услуги по исправлению прикуса и выпрямлению зубов системой Invisalign зависит от каждого конкретного случая и определяется после диагностики полости рта. Большим плюсом стал тот факт, что клиника также готова принимать оплату за лечение в рассрочку, сама выступая кредитором для своих пациентов.





Invisalign — как это работает?

Лечение Invisalign состоит из набора индивидуальных, практически невидимых, съемных элайнеров/капп, заменяемых раз в две недели. Элайнеры за этот срок перемещают зубы до рассчитанного положения, после чего пациент меняет их на следующую пару.

Виртуальный план лечения, создаваемый программой американской компании Align Technology — ClinCheck, покажет направление движения зубов при коррекции, что позволит увидеть конечный результат от начала до конца лечения, еще даже не начав лечение.

Время, необходимое для завершения терапии Invisalign, определяется индивидуально для каждого случая. Это зависит от того, насколько часто пациент носит свои элайнеры, от его образа жизни и цели лечения. Систему Invisalign можно проводить начиная с семи лет без последующих ограничений возраста и пола.

Оснащение клиники

iTero сканер — полностью цифровой ортодонтический процесс лечения, который делает лечение максимально точным. При первом же визите сканер модулирует позицию прикуса и зубов после лечения, демонстрируя неотразимую улыбку.

Для пациентов Invisalign интраоральное сканирование iTero включено в общую стоимость услуги. Также обследование доступно и отдельно, как диагностическая процедура.





Orthopulse — устройство, которое может сократить выпрямление зубов до 50%, независимо от того, как происходит лечение: с брекетами или каппами (элайнерами). Аппарат является переносным, беспроводным, легкосъемным и основан на процессе фотобиомодуляции или светотерапия. Orthopulse представляет собой технологию инфракрасного света с низкой интенсивностью, что способствует движению зубов, тем самым сокращая время ортодонтического лечения. Этот процесс полностью безопасен и не имеет побочных эффектов.

Необходимо производить один непрерывный сеанс продолжительностью 10 минут каждый день на протяжении всего периода лечения. Процедуру можно проводить где угодно: дома, по дороге на работу и так далее. Возможность приобрести и использовать инновационное устройство Orthopulse доступна только для пациентов клиники Concordia Dentistry в Ташкенте.

О клинике

«Concordia Dentistry Ташкент» является филиалом рижской клиники Concordia zobarstnieciba — одной из ведущих клиник ортодонтии в Прибалтике. Это единственная клиника инновационной ортодонтии в Узбекистане и во всей Средней Азии. Здесь используют эксклюзивные, ультрасовременные системы и методики коррекции прикуса и выпрямления зубов. Полностью дигитализированный ортодонтический процесс гарантирует максимально точное и комфортное лечение для пациента (iTero сканер, система Invisalign). «Concordia Dentistry Ташкент» работает в сотрудничестве с рижской клиникой по немецкой инновационной методике коррекции прикуса и сбалансированного лечения Neurodontics.

Подробная информация о клинике и ее услугах на сайте concordiaclinic.uz

Телефон: (+998) 99−889−82−72.

Адрес: ул. Абдуллы Каххара, 24.

Instagram: @concordiadentistry

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