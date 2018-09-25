Сотрудники Ташкентского областного управления Департамента по борьбе с экономическими преступлениями задержали А. Юлдашева при передаче взятки инспектору оперативного филиала Янгиюльского отдела Бюро принудительного исполнения Ж. Аслонову, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Взятка в размере 400 долларов предлагалась за то, чтобы инспектор не оформлял документы по факту стройки теплицы и незаконного подключения к газовым сетям общественного пользования. Обвиняемый задержан с вещественными доказательствами в служебном кабинете инспектора Аслонова.

На основании рапорта инспектора Сайхунабадского районого отдела Департамента по борьбе с экономическими преступлениями А. Р. сотрудники районной прокуратуры задержали начальника санитарно-эпидемиологической службы Б. Д, который предложил инспектору взятку в размере 200 долларов, чтобы тот не указывал недостатки в акте по выявленным нарушениям в деятельности СЭС. Начальник станции был задержан с вещественными доказательствами в служебном кабинете А. Р.

Сотрудники Андижанского управления Департамента по борьбе с экономическими преступлениями задержали Н. Мирзахолова при передаче взятки старшему инспектору БПИ И. Машрапову. Задержанный предложил старшему инспектору 300 долларов за то, чтобы тот не отправлял на лабораторную проверку электрический счетчик, установленный на предприятии по хранению мороженного, а также не давал заключения о вмешательстве в работу счетчика.

Руководитель предприятия «Хамкор қурилиш сервис» Э. Мамаджанов предложил следователю прокуратуры Наманганской области Х. Умирзакову 300 долларов за покрытие ущерба в размере 12,3 млн сумов и за прекращение части уголовного дела в отношении Мамаджанова, возбужденного в отношении должностных лиц предприятия «Намангандонмахсулотлари». В ходе оперативных мероприятий Мамаджанов был задержан сотрудниками Генеральной прокуратуры и прокуратуры Наманганской области.

Сотрудники Хорезмской областной прокуратуры задержали сотрудника фермерского хозяйства «Давлатёров Йулдош Бектурди» Й. Бектурдиева. При выявлении нарушений в деятельности фермерского хозяйства Бектурдиев предложил взятку в размере 3000 долларов за решение дела в его пользу стажеру-старшему помощнику прокурора Хазараспского района А. Пулатову. Сотрудник хозяйства задержан с вещественными доказательствами при передаче взятки в размере 2000 долларов в служебном кабинете Пулатова.

В каждом случае возбуждено уголовное дело по статье 211 (дача взятки) Уголовного кодекса Узбекистана, ведется следствие.