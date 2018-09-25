Директор Самаркандского филиала акционерного общества «Узбекистон почтаси» Шерали Умаров задержан при получении взятки, сообщили «Газете.uz» в Генеральной прокуратуре Узбекистана.

Задержание произошло непосредственно в момент получения 40 тысяч долларов от гражданина У. Ёкубова взамен выделения тому земельного участка на территории филиала под строительство магазина и пункта бытового обслуживания.

По данному факту областной прокуратурой возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 168 (мошенничество) и части 3 статьи 211 (дача взятки) Уголовного кодекса Узбекистана, ведутся следственные действия.

В отношении Шерали Умарова применена мера пресечения в виде заключения под стражу.