Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 24 сентября принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Соединенных Штатов Америки Памелу Спратлен, завершающую свою дипломатическую миссию в стране.

Глава государства отметил значительный личный вклад посла США в поступательное развитие и укрепление многоплановых взаимовыгодных узбекско-американских связей.

Президент подчеркнул, что регулярные контакты на высшем уровне и плодотворные результаты его официального визита в США в мае заложили прочный фундамент новой эры в отношениях дружбы и стратегического партнерства между двумя странами.

Налажен конструктивный политический диалог по всему спектру вопросов, активизировались межпарламентские обмены, расширяется торгово-экономическое сотрудничество, взаимодействие в области науки, образования и культуры, а также на межрегиональном уровне, отметил Шавкат Мирзиёев.

Посол США выразила глубокую признательность президенту и отметила, что ее страна придает важное значение развитию двусторонних отношений и твердо намерена углублять полномасштабное сотрудничество с Узбекистаном.

За большой вклад в укрепление отношений стратегического партнерства между двумя государствами Памела Спратлен награждена орденом «Дустлик» («Дружбы»).

Напомним, что на должность нового посла США в Ташкенте утвержден Даниель Розенблюм, с 2014 года занимающего пост заместителя помощника государственного секретаря США по делам Южной и Центральной Азии.