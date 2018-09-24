Dream City Development — это девелоперская компания, деятельность которой направлена на проектирование и создание высококлассной недвижимости как на территории Узбекистана, так и за его пределами.

Первый проект Dream City Development — жилой комплекс Gardens Residence, Лот №1 на территории МДЦ Tashkent City. Комплекс обещает покорить высокими техническими показателями, архитектурной уникальностью и максимальной автономностью. Площадь застройки комплекса 80 тысяч кв. м. Это девять высококлассных восьмиэтажных домов, вмещающие 1139 квартир с планировками от 44 до 260 кв. м, включая роскошные пентхаусы с террасами.

Здесь будут доступны 1482 подземных парковочных места, внутренний двор с огромной озелененной зоной и водоемами, собственный современный детский сад, шопинг-авеню, оздоровительный комплекс, консьерж-сервис, круглосуточная охрана и видеонаблюдение, словом — полный пакет обслуживающих систем, призванных сделать проживание в Gardens Residence максимально комфортным и приятным.





Офис продаж Dream City открыл свои двери 18 сентября для всех желающих приобрести недвижимость или ознакомиться с проектом. Удобно расположившись на территории МДЦ Tashkent City, офис позволяет посетителям взглянуть на ход строительства жилого комплекса и воочию убедиться в том, как ведутся строительные работы.

Новаторы в Dream City постарались сделать все чтобы посетители получали исчерпывающую информацию: в офисе продаж имеются демонстрационные залы в виде обустроенных полноценных квартир с дизайнерскими предложениями, поэтому каждый посетитель сможет ощутить на себе все преимущества проживания в апартаментах Gardens Residence уже сегодня.





В проектировании и возведении комплекса задействованы одни из лучших зарубежных компаний в сферах аудита, консалтинга и строительства. Среди них известное британское архитектурное бюро ARUP, турецкая компания по проектированию Özgüven и консалтинговая компания Maven. Экспертные работы по строительству выполняются компанией PMO Management & Consultancy, которая успешно реализовала более 3 млн кв. м. строительной площади по всему миру. В общей сложности к работе над комплексом привлечено более 120 зарубежных специалистов.





Одним из первых владельцев апартаментов в Gardens Residence стал абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон — полноценный видеосюжет с его участием был показан на презентации компании и уже транслируется на телеканалах республики.





Такое смелое и инновационное появление на рынке нового девелопера стало первым шагом на пути к грандиозному успеху.

Добро пожаловать в Gardens Residence.

Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22

Адрес офиса продаж: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City

Ориентир: по дороге со стороны площади Дружбы Народов в сторону ул. А. Навои

Канал в Telegram: t.me/dreamcityuz

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