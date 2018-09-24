Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 24 сентября принял председателя Великого национального собрания Турции Бинали Йылдырыма, находящегося в стране с официальным визитом. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Бинали Йылдырым передал искренние приветствия и наилучшие пожелания от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Он высоко оценил проводимые в Узбекистане реформы и подчеркнув, что турецкая сторона готова оказать всемерное содействие в реализации проектов, направленных на модернизацию экономики и социальной сферы страны.

С начала года в Узбекистане создано более 230 совместных узбекско-турецких предприятий. Взаимный товарооборот за этот период вырос более чем на 40%.

На встрече говорилось о роли межпарламентских связей в развитии и укреплении двусторонних отношений. В Олий Мажлисе Узбекистана и Великом национальном собрании Турции действуют парламентские группы дружбы.

В этот же день Бинали Йылдырым встретился с председателем Сената Нигматиллой Йулдошевым и спикером Законодательной палаты Нурдинжоном Исмоиловым.

В рамках визита состоялось первое совместное заседание Группы межпарламентской дружбы «Турция-Узбекистан» турецкого парламента и межпарламентской группы Олий Мажлиса по сотрудничеству с парламентом Турции.

Бинали Йылдырым также посетит Самарканд и Бухару.