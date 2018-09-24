Делегация Узбекистана во главе с генеральным прокурором Отабеком Муродовым 20 сентября приняла участие в 28-м заседании Координационного совета генеральных прокуроров стран СНГ и 16-м заседании генеральных прокуроров государств-членов ШОС в Душанбе.

Как сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Узбекистана, на заседании генпрокуроров ШОС обсуждались вопросы совместной борьбы с транснациональной и организованной преступностью, угрозами терроризма, экстремизма и религиозно-политического радикализма, а также проблемы безопасности мирового и регионального уровней.

«Была выражена озабоченность в связи с осложнением политической ситуации в ряде стран, охваченных войнами, пагубными последствиями политических разногласий и гибелью мирных граждан в этих государствах, а совместная интеграция стран-членов СНГ и ШОС была названа важным фактором для обеспечения безопасности на территории государств и регионов», — отмечается в сообщении.

Отабек Муродов в своем выступлении отметил, что приоритетной задачей Узбекистана в данном направлении является борьба не с уже наступившими последствиями преступлений и правонарушений, а с их первопричинами.

В рамках визита в Душанбе генпрокурор Узбекистана провел встречи с делегациями России, Индии, Саудовской Аравии, Беларуси, Таджикистана, Афганистана, Казахстана и Кыргызстана. Были подписаны программы сотрудничества с Россией, Таджикистаном и Казахстаном.