На сегодняшний день в Узбекистане создаются благоприятные условия для развития инновационной деятельности, направленной на ресурсосбережение и коренное обновление производственно-технологической базы республики. За последние годы принят ряд постановлений президента Республики Узбекистан, направленных на реформирование и модернизацию энергетической отрасли в целях повышения энергоэффективности и энергосбережения.

Важнейшим приоритетом социально-экономического развития данной отрасли в краткосрочной перспективе является продолжение реформирования энергетики Узбекистана, дальнейшее развитие и модернизация энергетических предприятий на базе внедренных новых технологий, оборудования, а также оптимальных схем передачи и распределения электрической энергии.

Следуя приоритетам государственной политики, а также в целях оценки энергоэффективности и потребления энергии, АКБ Asia Alliance Bank прошел энергетическое обследование (энергоаудит) зданий банка. Мероприятие проводило OOO SKB, имеющее многолетний успешный опыт в данной сфере.

По результатам проведенного энергоаудита осуществлен сбор и анализ данных по энергопотреблению. Помимо этого, был сформирован топливно-энергетический баланс, проведены инструментальные исследования эффективности работы котлов и системы освещения. Была разработана нормативная (базовая) линия по энергопотреблению для мониторинга и контроля за расходом энергии. Также была определена категория энергетической эффективности банка, разработан энергетический паспорт и перечень мероприятий по повышению энергоэффективности.

Примечательно то, что в процессе проведения энергоаудита было отмечено эффективное использование программы, разработанной с учетом требований передового опыта и законодательной базы Узбекистана для моделирования энергопотребления зданий банка.

Для маркировки строений в сертификатах об энергетической эффективности в мировой практике принята сравнительная классификация от, А до G. При этом в большинстве случаев в качестве базового уровня установлен класс эффективности D, что соответствует оценке «нормальный» и подтверждает основное соответствие нормативным требованиям. Классы, А (для ряда стран А+, А++) В и С указывают на более высокий рейтинг энергетической эффективности. Классы E, F и G устанавливаются для зданий с целью указания их степени несоответствия современным требованиям.

Учитывая вышеотмеченное, по результатам энергоаудита зданиям АКБ Asia Alliance Bank присвоен высокий класс энергоэффективности на уровне В. Текущий уровень энергопотребления зданий финансовой организации выше относительно уровня энергопотребления строений в европейских странах, что свидетельствует о наличии потенциала по повышению энергоэффективности и выполнению соответствующих мероприятий.

В этой связи АКБ Asia Alliance Bank планирует реализовать комплекс мер по повышению энергоэффективности собственных зданий, включая внедрение системы контроля потребления энергоресурсов, проведение расчетов экономии и сроков окупаемости. Кроме того, запланированы организационные мероприятия, которые в свою очередь будут направлены на информационное обеспечение руководителей служб актуальными сведениями по основным направлениям государственной энергосберегающей политики. Также

для этих целей будут размещены средства наглядной агитации на информационных стендах в местах с высокой проходимостью сотрудников, и будет проводиться широкое вовлечение в этот процесс банковского сообщества путем проведения конференций и круглых столов.

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