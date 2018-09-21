«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет рецепты хлеба и хлебных изделий, которые можно испечь дома.

Патыр





Ароматный патыр с нежным мякишем и хрустящей корочкой легко приготовить дома. Его можно приготовить в два этапа — например, вечером замесить тесто, а утром испечь лепешки. Рецепт несложный, с ним справятся даже начинающие кулинары. А результат — горячая румяная лепешка — к завтраку придется как нельзя кстати.

Пита





Пита — это классический хлеб ближневосточной кухни. Во время выпечки он надувается, образуя кармашек, в который можно положить начинку: от простого сливочного масла до сложных начинок в виде мяса с гарниром. Приготовить питу очень просто — главное, следовать подробному рецепту.

Венок с песто





Эта красивая выпечка одновременно и хлеб, и пирог. Готовят венок из дрожжевого теста, на которое нужно намазать соус песто. Венок подойдет в качестве хлеба к салатам, супам или вторым блюдам, с ним можно приготовить отличные сэндвичи и бутерброды.

Банановый хлеб





Банановый хлеб — это десертная выпечка, которая подходит для завтраков или сладких сэндвичей. Хлеб получается очень ароматным, с приятной текстурой, с плотным, но мягким мякишем. Для такого хлеба нужны очень спелые или даже переспевшие бананы и любимые орехи.

Содовый хлеб





Если хочется испечь хлеб, но нет времени на то, чтобы тесто расстоялось, поможет этот рецепт. Тесто можно замесить всего за 5 минут и сразу же поставить его в духовку. Выпекать хлеб нужно около 40 минут, поэтому его можно легко приготовить на завтрак.

Картофельный хлеб





Если с ужина осталось картофельное пюре, то это отличный повод приготовить мягкий и вкусный картофельный хлеб. Он остается свежим в течение нескольких дней, не черствеет и отлично подходит к первым, вторым блюдам и завтракам. И хотя рецепт — не из самых простых, с выпечкой такого хлеба справятся и начинающие пекари.

Хлеб на молоке





Это более традиционный рецепт домашнего хлеба. Он получается высоким, пышным, очень пористым, с хрустящей румяной корочкой. Он идеально подходит для всех блюд, сэндвичей, бутербродов — всего, что придет вам в голову. Рецепт очень простой.

Хлеб в хлебопечке





Если у вас есть хлебопечка, то приготовить хлеб не составит никакого труда. Нужно положить в нее ингредиенты, выбрать режим и нужный цвет корочки, запустить хлебопечку и заниматься своими делами. Все займет не более пяти минут, а остальное — дело техники.

Безглютеновый хлеб





При аллергии на глютен или при желании приготовить полезный низкокалорийный хлеб — рецепт безглютенового хлеба. Его основа — цветная капуста. Несмотря на такой необычный ингредиент, получается он ароматным, мягким, со вкусом настоящего хлеба. А самое главное — он отлично хранится в комнате до четырех дней.

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