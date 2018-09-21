С помощью видеокамер на перекрестках Ташкента за 20 дней сентября было зафиксировано 33 случая выезда автомобилей на полосу встречного движения, сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

Кроме того, зафиксировано 25 случаев несоблюдения правил пользования ремнем безопасности, 21 — ­ движения автомобилей по пешеходным дорожкам, 17 — пользования мобильным телефоном во время управления автомобилем и 6 — нарушения правил остановки или стоянки.

Как мы уже писали, с 1 сентября указанные пять видов нарушений Правил дорожного движения пока фиксируются операторами Компьютеризированной системы управления безопасностью дорожного движения УБДД Ташкента (КСУБДД). Всего задействовано 15 операторов.

Два вида нарушений — проезд на запрещающий сигнал светофора и превышение разрешенной скорости — по-прежнему фиксируются в автоматическом режиме. За 20 дней камерами на перекрестках зафиксировано 23 проезда на «красный» и 7 наездов на дорожную разметку 1.1−7.

Автоматизированная система фиксации нарушений ПДД действует на 115 перекрестках города.