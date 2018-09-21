С помощью видеокамер на перекрестках Ташкента за 20 дней сентября было зафиксировано 33 случая выезда автомобилей на полосу встречного движения, сообщила пресс-служба ГУВД столицы.
Кроме того, зафиксировано 25 случаев несоблюдения правил пользования ремнем безопасности, 21 — движения автомобилей по пешеходным дорожкам, 17 — пользования мобильным телефоном во время управления автомобилем и 6 — нарушения правил остановки или стоянки.
Как мы уже писали, с 1 сентября указанные пять видов нарушений Правил дорожного движения пока фиксируются операторами Компьютеризированной системы управления безопасностью дорожного движения УБДД Ташкента (КСУБДД). Всего задействовано 15 операторов.
Два вида нарушений — проезд на запрещающий сигнал светофора и превышение разрешенной скорости — по-прежнему фиксируются в автоматическом режиме. За 20 дней камерами на перекрестках зафиксировано 23 проезда на «красный» и 7 наездов на дорожную разметку 1.1−7.
Автоматизированная система фиксации нарушений ПДД действует на 115 перекрестках города.
Андрей М07
А что насчёт не пропуска пешеходов на переходах? Например переход возле бывшего кинотеатра Казахстан. Вот камеры бы поставить и лежачие полицейские. Они там особенно нужны. Автобусы будут проезжать без препятствия а машины будут тормозить. Запретить въезд грузовиков и машин длиной более 15 м в центре города и по десяти самым загруженным улицам. А тракторы не пускать в город вообще. Пусть заменят их грузовиками.
Ola-la Glasyrina
Полностью поддержу мнение насчет не пропускания пешехода! Часто перехожу дорогу с ребенком, особенно по вечерам-в сантиметре могут проехать не пропустив! Это в центре города и на светофоре! Я боюсь говорить о нерегулируемых пешеходных переходах…
Suhrob Rustamovich
За 20 дней 33 выезда на встречную? За 1 час больше выезжают на встречку, на каждом участке, а также и другие нарушения.
Лёлик Болик
Может сначала полосы обновите.
Raxmatulla Raxim
Городской Хокимият получит миллиарды “добровольных“ сумов на свои проекты по развитию города и его дорог, если привлечет общественных помощников ДАН: Нужно он-лайн регистрировать общественников-помощников ДАН, которые будут высылать свои записи о нарушениях в Центр-мониторинг ДАН и по ним принимать решения о штрафах. В качестве награды за их участие в борьбе с нарушителями нужно установить для них законное вознаграждение 10%. Это позволит всех злостных водителей привести в рамки правил ПДД.
Влад Влад
Андрей М07 А как насчет штрафовать пешехода если он идет с наушниками или с телефоном??? если водитель не пропустил или сбил он виновал а пешехот ползя именно ползя по переходу и ещё с телефоном он белый и пушистый. где справедливость???
Заработок в интернете
На перекрестке возле памятника Якубу Коласу по ул.Т. Шевченко тоже нужно поставить камеры, а то в вечернее время там много лихачей, тех кто не пропускает пешеходов и проезжают на красный свет.
Cibron Nethis
Влад, справедливость в том, что при столкновении машины и пешехода умирает человек, а не машина. Каждый должен выполнять свои обязанности и обязательства. Если на пешеходном переходе горит красный для авто или машина приближается к зебре, то водитель должен замедлиться и остановиться. Пешеход может быть глухо-слепо-немым и ползти червячком, обязанность машины остановиться.
А пешеходов обязательно нужно штрафовать за переход на красный или в неположенном месте, как минимум при создании аварийной ситуации.
Aziz Atamuradov
а почему бы сотрудникам ГАИ не стоять перед переходом и останавливать движение кстати это их обязанность а не после перехода и ловить тех кто не пропустил пешехода, а ведь мы водители тоже такие же люди как пешеходы мы не роботы мы можем не заметить пешехода из за автобуса или впереди стоящего авто или пешеход стоит стоит а как видит машины начинает идти подставляя нас тогда мы просто не успеем остановиться
кроме того есть перекрёстки которые при повороте допустим на право при нашем зелёном для пешеходов горит красный а они даже не смотрят и права качают