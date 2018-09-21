Узбекистан приветствует исторические итоги саммита президента Республики Корея Мун Чжэ Ина и председателя Государственного совета КНДР Ким Чен Ына, состоявшегося в Пхеньяне 18−20 сентября, заявило Министерство иностранных дел Узбекистана.

«Достигнутые договоренности стали свидетельством твердой решимости и способности лидеров двух стран к конструктивному взаимодействию и выстраиванию межкорейских отношений на качественно новой основе взаимного доверия, дружбы и сотрудничества», — говорится в заявлении.

«Как инициатор создания Центральноазиатской зоны, свободной от ядерного оружия, Узбекистан высоко оценивает проявленную сторонами политическую волю и их стремление к полной денуклеаризации Корейского полуострова», — отмечается в документе.

В Узбекистане убеждены, что практическая реализация положений принятой на Саммите Пхеньянской декларации, «несомненно, будет служить укреплению взаимного доверия прочного мира и стабильности в регионе».

В совместной декларации по итогам саммита главы Южной и Северной Кореи договорились создать в приграничных районах Желтого и Японского морей 80-километровую зону, где не будут проводиться военные учения, отозвать военных из демилитаризованной зоны и разоружить персонал пограничного пункта Пханмунджом.

Соглашение также предусматривает прекращение крупномасштабных артиллерийских учений и военных полетов вблизи демилитаризованной зоны.

Кроме того, Северная Корея пообещала закрыть свой ракетный полигон в Тончханни и полностью демонтировать ядерные объекты в Йонбёне.