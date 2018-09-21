Объем чистых золотовалютных резервов Узбекистана на 1 сентября составил 25,9 млрд долларов, уменьшившись за месяц на 382 млн долларов, сообщила пресс-служба Центрального банка Узбекистана.

В августе валовые золотовалютные резервы снизились на 519 млн долларов, составив 26,8 млрд долларов. Из них валютные активы — 12,9 млрд долларов (-67 млн долларов за месяц), монетарное золото — 13,9 млрд долларов (+151 млн долларов за месяц).

Снижение валовых золотовалютных резервов Центробанк объясняет снижением цены золота 1219,2 долларов до 1206,85 долларов за тройскую унцию. Расчетное влияние на снижение составило 139,7 млн долларов.