Объем чистых золотовалютных резервов Узбекистана на 1 сентября составил 25,9 млрд долларов, уменьшившись за месяц на 382 млн долларов, сообщила пресс-служба Центрального банка Узбекистана.
В августе валовые золотовалютные резервы снизились на 519 млн долларов, составив 26,8 млрд долларов. Из них валютные активы — 12,9 млрд долларов (-67 млн долларов за месяц), монетарное золото — 13,9 млрд долларов (+151 млн долларов за месяц).
Снижение валовых золотовалютных резервов Центробанк объясняет снижением цены золота 1219,2 долларов до 1206,85 долларов за тройскую унцию. Расчетное влияние на снижение составило 139,7 млн долларов.
Islomov Dilshod
Это плохо. Результат усиления инфляции.