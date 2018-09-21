Комитет женщин Узбекистана совместно с Общественным фондом поддержки женщин и семьи и «Микрокредитбанком» подписали трехсторонний меморандум о сотрудничестве, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе комитета.
Цель соглашения — увеличение доли женского предпринимательства в экономике, предоставление женщинам льготных кредитов для организации семейного и частного предпринимательства, а также сотрудничество в материальной и организационной поддержке всестороннего развития женского предпринимательства.
На основании письменной рекомендации районного (городского) заместителя хокима — председателя комитета женщин физические лица могут получить кредиты в размере до 150 МРЗП, а юридические лица — до 1500 МРЗП с условием 7% годовых на развитие или начало предпринимательской деятельности.
На эти цели Общественный фонд поддержки женщин и семьи выделит банку 100 млрд сумов.
Виктор Неизвесный
Взять деньги, положить в банк под 12% годовых и жить на 5%. бизнес идея года!)
Нурмухаммад Рахматов
Это конечно же хорошо, что помогают развиваться женскому предпринимательству. Но я тут расчёты провёл… МРЗП равен 184 300 сум. 150 МРЗП (сумма предоставляемого кредита) = 27 654 000 сум. и на сколько женщин (физических лиц) хватит этих 100 млрд сум? Получается 3 617 человек. А если среди них будут и юридические лица (сумма кредита до 1 500 МРЗП), то и того меньше женщин “станут предпринимателями“. Не густо…