Комитет женщин Узбекистана совместно с Общественным фондом поддержки женщин и семьи и «Микрокредитбанком» подписали трехсторонний меморандум о сотрудничестве, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе комитета.

Цель соглашения — увеличение доли женского предпринимательства в экономике, предоставление женщинам льготных кредитов для организации семейного и частного предпринимательства, а также сотрудничество в материальной и организационной поддержке всестороннего развития женского предпринимательства.

На основании письменной рекомендации районного (городского) заместителя хокима — председателя комитета женщин физические лица могут получить кредиты в размере до 150 МРЗП, а юридические лица — до 1500 МРЗП с условием 7% годовых на развитие или начало предпринимательской деятельности.

На эти цели Общественный фонд поддержки женщин и семьи выделит банку 100 млрд сумов.