В десяти махаллинских сходах граждан Алмазарского района Ташкента в экспериментальном порядке организуются Центры предпринимательства. Постановление об этом принял Кабинет Министров Узбекистана 20 сентября, сообщила Norma.uz.

Основная цель эксперимента — развитие ремесленничества и предпринимательства.

Центры будут обучать правовым основам ведения бизнеса, выделять для этого места начинающим предпринимателям, давать рекомендации по сдаче финансовой и налоговой отчетности, содействовать в поиске партнеров, а также поддерживать лиц, решивших заняться на территории махалли ремесленничеством.

Руководство и организация работы центров возложены на председателей сходов граждан.