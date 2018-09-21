«Газета.uz» совместно с сайтом Afisha.uz предлагает читателям подборку из семи интересных вариантов досуга в Ташкенте на выходных 22 и 23 сентября.
Кинопремьеры 22 и 23 сентября
В Ташкенте проходят четыре премьеры фильмов: фантастический боевик «Хищник», мелодрама «Безумно богатые азиаты», мультфильм «Храброе сердце. Заговор в королевстве», а также детектив-триллер Maqsad режиссера Рустама Мелиева.
Продолжаются показы мультфильма «Большой кошачий побег», «Великий уравнитель 2», «Гоголь. Страшная месть», мультфильма «Принцесса и дракон», «Как женить холостяка», «22 мили», «Альфа», мультфильм «Вилли и крутые тачки», Temur, «Исломхужа».
Вечеринки 22 и 23 сентября
Бар One More приглашает гостей на вечеринки в честь первого дня рождения. В программе посетителей ждут выступления столичных диджеев.
Концерт «Парад саксофонов» 22 сентября
Во Дворце искусств «Туркистон» состоится концерт эстрадного оркестра имени Б. Закирова «Парад саксофонов». Посетителей ждут специальные гости и музыкальное настроение.
Детское представление «Фикси-шоу» 23 сентября
Во Дворце «Дружба народов» пройдет детский спектакль «Фиксики» со специальной программой «Спасатели времени».
Фестиваль корейской культуры 23 сентября
На территории Сеульского парка пройдет Фестиваль корейской культуры «Чхусок 2018». В программе — дегустация корейских блюд, традиционные корейские игры и развлечения, различные конкурсы и призы.
Творческий мастер-класс 23 сентября
В Human House пройдет урок по гончарному искусству для детей и взрослых.
Детская программа 23 сентября
Ресторан April приглашает детей на развлекательную программу «Феи Винкс» с мастер-классами.
Все мероприятия в Ташкенте — в календаре Afisha.uz.
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