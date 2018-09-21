«Газета.uz» совместно с сайтом Afisha.uz предлагает читателям подборку из семи интересных вариантов досуга в Ташкенте на выходных 22 и 23 сентября.

Кинопремьеры 22 и 23 сентября

В Ташкенте проходят четыре премьеры фильмов: фантастический боевик «Хищник», мелодрама «Безумно богатые азиаты», мультфильм «Храброе сердце. Заговор в королевстве», а также детектив-триллер Maqsad режиссера Рустама Мелиева.

Продолжаются показы мультфильма «Большой кошачий побег», «Великий уравнитель 2», «Гоголь. Страшная месть», мультфильма «Принцесса и дракон», «Как женить холостяка», «22 мили», «Альфа», мультфильм «Вилли и крутые тачки», Temur, «Исломхужа».

Вечеринки 22 и 23 сентября

Бар One More приглашает гостей на вечеринки в честь первого дня рождения. В программе посетителей ждут выступления столичных диджеев.

Концерт «Парад саксофонов» 22 сентября

Во Дворце искусств «Туркистон» состоится концерт эстрадного оркестра имени Б. Закирова «Парад саксофонов». Посетителей ждут специальные гости и музыкальное настроение.

Детское представление «Фикси-шоу» 23 сентября

Во Дворце «Дружба народов» пройдет детский спектакль «Фиксики» со специальной программой «Спасатели времени».

Фестиваль корейской культуры 23 сентября

На территории Сеульского парка пройдет Фестиваль корейской культуры «Чхусок 2018». В программе — дегустация корейских блюд, традиционные корейские игры и развлечения, различные конкурсы и призы.

Творческий мастер-класс 23 сентября

В Human House пройдет урок по гончарному искусству для детей и взрослых.

Детская программа 23 сентября

Ресторан April приглашает детей на развлекательную программу «Феи Винкс» с мастер-классами.

Все мероприятия в Ташкенте — в календаре Afisha.uz.

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