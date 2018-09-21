Вице-президент Азиатского банка развития (АБР) Венцай Жанг подтвердил поддержку со стороны АБР для программы развития и реформ Узбекистана во время визита в республику с 19 по 22 сентября, сообщили «Газете.uz» в постоянном представительстве АБР в Узбекистане.

АБР готовит новую стратегию партнерства с Узбекистаном на 2019−2023 годы. Планируется мобилизовать более 1 млрд долларов в год в течение трех лет для улучшения водоснабжения и санитарии, развития транспортной инфраструктуры, производства и распределения энергии, занятости молодежи, создания рабочих мест в сельских районах, расширения доступа к здравоохранению и поддержки правительственной программы реформ в области улучшения экономического управления и социальной защиты.

В Ташкенте Венцай Жанг встретился с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым, первым вице-премьером Ачилбаем Раматовым, вице-премьером, председателем Государственного комитета по инвестициям и управляющим от АБР Сухробом Холмурадовым и заместителем премьер-министра, министром финансов Джамшидом Кучкаровым.

«АБР ценит наше давнее партнерство с Узбекистаном и разделяет намерение правительства обеспечить процветание народу Узбекистана», — сказал вице-президент Азиатского банка развития.

В ходе визита Венцай Жанг выступил на международной транспортной конференции. Он подчеркнул, что Узбекистан поддерживает региональное сотрудничество и приверженность АБР улучшению транспортных сетей в Центральной и Западной Азии.

В Бухаре Венцай Жанг посетит проекты, поддерживаемые АБР, и встретится с местными представителями власти и бенефициарами проектов, включая плодоовощные и другие предприятия, которые получали финансирование в рамках программ малого и среднего бизнеса, предоставленное АБР и правительством Узбекистана через местные коммерческие банки.

В ноябре 2017 года АБР сообщал о намерении предоставить Узбекистану в 2018—2020 годах кредитные средства в объеме 2,29 млрд долларов. В нынешнем году АБР подписал займы на общую сумму 750 млн долларов для улучшения эффективности генерации электроэнергии и для поддержки текущих реформ за счет более эффективного управления экономикой страны.